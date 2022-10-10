"الأهرام لنظم الأمان" تعلن رعايتها لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية بمركز مصر للمعارض الدولية

في إطار اهتمام مجموعة الأهرام لنظم الأمان بضرورة المشاركة في دعم الخطط التنموية للدولة المصرية، ودعم اسس تمكين المرأة، أعلنت مجموعة الأهرام لنظم الأمان، عن رعايتها لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعقد في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، وذلك في ضوء استراتيجية المجموعة لدعم المواهب في مجال الأعمال اليدوية ومن منطلق إيمان المجموعة بالدور الهام الذي تلعبه في الحفاظ على القيم التراثية، وتعزيز فرص حصول السيدات والبنات على التدريب اللازم لرفع جودة منتجاتهن والتسويق الجيد لها للحفاظ على هوية الحرف التراثية بما يتماشى مع رؤية الدولة لمصر 2030 .

في هذا الصدد، قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان، إن توجه المجموعة لرعاية معرض تراثنا، جاء من منطلق اهتمامها بدعم الموهوبين في مختلف المجالات الحرفية، خاصة السيدات المعيلات والشابات، لما يمكن أن يحققه ذلك من تحسين مستوى الحياة، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي بوجه عام، خاصة وأن مصر تتمتع بثقافة مميزة يمكن لهذه الحرف أن تعبر عنها وتبرزها بما يؤدي في النهاية إلى نشرها واستمرارها، وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن المجموعة تحرص على التعاون مع الجهات التي توفر الدعم والتدريب للفتيات والسيدات، مثل نادي روتاري مصر، الذي تقدم لجنة تمكين المرأة فيه دورات تدريبية متميزة، و تفتح الباب أمام الموهوبات للمشاركة في المعارض المختلفة محليا وإقليميا لعرض منتجاتهن وتسويقها في كل مكان، من أجل منحهن المزيد من الدعم والثقة، وتحسين مستوى معيشتهن بشكل عام.

تشارك في معرض تراثنا 5 دول عربية، هي السعودية والإمارات وليبيا، الأردن والسودان، وأكثر من 1100 مشروع تراثي وفني من مصر، وتم تخصيص جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة، الذين تم تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتها، بمشاركة منظمات أهلية وجمعيات من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك على مساحة 20 ألف متر مربع، مما يجعل المعرض أكبر معرض إقليمي متخصص يضم الحرفيين.