شيخ الأزهر: نتضامن مع باكستان في مصابها الجلل والأليم

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبد القادر بتيل، وزير الصحة الباكستاني، بمشيخة الأزهر، اليوم، للاطلاع على مستجدات أزمة الفيضانات في باكستان.

واستعرض وزير الصحة الباكستاني أمام شيخ الأزهر، أبعاد الأزمة التي تسببت فيها الفيضانات والسيول والتي أودت بحياة الآلاف من الباكستانيين وجرّفت الأراضي الزراعية وتسببت في نزوح آلاف العائلات، مؤكدًا أن باكستان تواجه ظروفًا استثنائية وطارئة.

خريجو الأزهر يحظون بتقدير كبير داخل باكستان

وأكد الوزير أن شعب باكستان يقدر جهود الإمام الأكبر في نشر قيم السلام العالمي، وجهود الأزهر الشريف وعلماؤه الأجلاء، ويثقون بمنهج الأزهر الوسطي في نشر صحيح الدين، لافتا إلى أن خريجي الأزهر يحظون بتقدير كبير داخل باكستان ويشغلون مناصب قيادية في مختلف المؤسسات الباكستانية.

شيخ الأزهر يعزي عائلات ضحايا الفيضانات

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن خالص عزائه لعائلات الضحايا والحكومة والشعب الباكستاني في ضحايا السيول والفيضانات، مؤكدا تضامن علماء الأزهر وطلابه مع باكستان في مصابها الجلل والأليم، ودعواتهم لهذا البلد العزيز بالخروج من الأزمة في سلام وأمان، مؤكدا ضرورة أن يتحلى الجميع بثقة الله في عبور هذه الأزمة.