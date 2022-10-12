جامعة سوهاج تستعد لتكريم 11 باحثا من أبنائها على قائمة أفضل علماء العالم

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اختيار 11 عالمًا من أبناء الجامعة، ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء عالميًا، وعددهم نحو ‏‏‏160 ألفًا من 149 دولة، وذلك اعتمادًا على قاعدة بيانات‎ ،Scopus ‎‎في 22 تخصصًا علميًا، و176 تخصصًا فرعيًا للباحثين.

وأكد «عبد الخالق» أن اختيار 11 عالمًا من أبناء الجامعة، يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس خلال الفترة الأخيرة في مجال الإرتقاء بالبحث العلمي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دولياً، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي، مما يعزز مكانة الجامعة دولياً.

مستقبل أفضل في البحث العلمي

وأوضح «عبد الخالق» أنّ إختيار جامعة ستانفورد الأمريكية وهي واحدة من أعرق جامعات العالم، لعدد 681 مصريًا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، أكبر دافع وحافز للعلماء ليضاعفوا من إنتاجهم، وبذل المزيد من الجهد لقيادة مصر نحو مستقبل أفضل في مجال البحث العلمي، والمنافسة على المستوى العالمي، والمساهمة بقوة في منظومة البحث العلمي المصرية.

تكريم العلماء باحتفالية يوم العلم

وهنأ «عبد الخالق» علماء جامعة سوهاج الذين جرى اختيارهم على تميزهم وتمثيلهم المشرف للجامعة، متمنياً لهم مزيداً من التفوق والتميز والنجاح، مضيفاً أنه سيجري تكريمهم خلال احتفالية يوم العلم، التي ستنظمها الجامعة يوم 21 ديسمبر المقبل.

قائمة الباحثين الفائزين

وجدير بالذكر أن علماء الجامعة الذين جرى اختيارهم من منتسبي كلية العلوم، وهم «الدكتور إبراهيم عطيت الله، محمود عبدالعاطي، هاني عبداللطيف، زكريا عطية، ليلى حمدان، صدقي حامد، عبدالمعطي محمد، محمود عبدالعليم، محمد خيري، محمد شاكر، أحمد أبو ضيف».