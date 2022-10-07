رئيس جامعة سوهاج يعلن فتح باب الترشح لجوائز التفوق والنيل للمبدعين

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن المجلس الأعلى للثقافة فتح باب التقدم للترشح لجوائز النيل للمبدعين المصريين، والنيل للمبدعين العرب، وجوائز الدولة التقديرية، وجوائز التفوق، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وأوضاف أن المجلس الأعلى للثقافة دعا جامعة سوهاج وجميع مجالس الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة، إلى إرسال أسماء مرشحيها، في الفترة من الأول أكتوبر الجاري حتى 31 ديسمبر 2022.

وسام تقدير للجهد المبذول في الأبحاث

ودعا رئيس جامعة سوهاج كل الباحثين والعلماء بالجامعة الذين تنطبق عليهم شروط الترشح للتقدم للحصول على تلك الجوائز التي تعتبر وسام تقدير للجهد المبذول في الأبحاث التي تخدم المنظومة البحثية في مصر.

الجوائز تمنح من وزارة الثقافة سنوياً للمتميزين

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تلك الجوائز تمنح من وزارة الثقافة سنوياً للمتميزين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

أوضح أن هناك شروطا لمنح جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية والتفوق، من أهمها أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تظهر فيه دقة البحث والابتكار، وأن يضيف إلى العلم أو الفن أو الأدب شيئًا جديدًا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة، للاستعلام عن الجوائز وشروط الترشح والتقديم من هنا.