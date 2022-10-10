جامعة سوهاج تستضيف الحوار الوطني للتغيرات المناخية لقطاع الصعيد

استضافت جامعة سوهاج أول لقاء مباشر بقطاع الصعيد عن الحوار الوطني للتغيرات المناخية، وذلك في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، والذي سينعقد يوم 7 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بقاعة سيمنار كلية العلوم بالحرم الجامعي القديم.

نشر الوعي بتغيرات المناخ

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الهدف من هذا اللقاء هو نشر الوعي وخلق اهتمام وطني بموضوعات تغير المناخ بقطاع الصعيد، وإشراك المواطن في العمل المناخي، لافتاً إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ ستكون بداية التحول إلى التنفيذ والتصدي للتغيرات المناخية في حياة الأفراد والمجتمع ككل.

وأوضح «عبدالخالق» أن نتائج وتوصيات الحوار الوطني للتغيرات المناخية لقطاع الصعيد سيتم تجميعها ودراستها للاستفادة منها في مناقشات فعاليات مؤتمر المناخ COP27، مؤكداً على أنه سيخلق حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطني، ما يساهم في المزيد من الالتزام الداخلي، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

تنفيذ اللقاء أسبوعيا

وأشار الدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة بالجامعة، إلى أن اللقاء تم بث فعالياته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع فئة من أهم فئات المجتمع المؤثرين لمواجهة آثار التغيرات المناخية وهم فئة الشباب، مضيفاً أنه سيتم تنفيذه أسبوعياً على مدار شهر أكتوبر الحالي ليشمل كل أطياف المجتمع الصعيدي مثل المرأة والأطفال ومنظمات المجتمع المدني، ومنح شهادات حضور معتمدة لجميع المشاركين.

وأضافت الدكتور أميرة طاهر، منسقة الحوار الوطني لقطاع الصعيد أنه تم وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030، والتي يجري تحديثها حتى عام 2050، لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، والعمل على وضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.

تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

يأتي ذلك بالإضافة إلى جانب تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروعات طاقة الرياح، والنظرة المستقبلية لكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، ومشروعات النقل المستدام، موضحة أنه جار الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لاستيعاب كميات المخلفات، والأخذ في الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية، لافتة إلى أن هذه اللقاءات تنظمها جمعية عين البيئة تحت إشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وحدة الاستدامة بالجامعة وجهاز شئون البيئة بالمحافظة.