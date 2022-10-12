لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب» تشيد بقرار العفو عن 70 شخصا: تحية قلبية للرئيس

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسي بدء تنسيق إجراءات خروج 70 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أنَّها أكبر دفعة منذ بدء إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في عملها .

ووجه «رضوان» في بيان أصدرَه اليوم، تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي لإدخاله السعادة والفرحة على قلوب المفرج عنهم وقلوب أسرهم، مؤكّداً أهمية التوسع في ملف الإفراج عن المسجونين، خاصة مع استمرار عمل القائمين على ملف الحوار الوطني.

«رضوان»: يجب التوسع في ملف الإفراج عن المسجونين

وأعرب رضوان عن سعادته الغامرة عن استمرار لجنة العفو الرئاسي في اتخاذ إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف، ولا ينتمون لجماعات إرهابية مع استمرار اللجنة في عملها خلال الفترة المقبلة في دمج المُفرج عنهم طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، والتي يتمّ تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

«رضوان»: المفرج عنهم سيكونون في في مقدمة صفوف المدافعين عن مصر

وأكّد ثقته التامة في أنَّ المفرج عنهم سيكونون في مقدمة صفوف المدافعين عن الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، مجددًا شكره وتقديره الكبيرين لرئيس الجمهورية صاحب مبادرة الإفراج عن المسجونين احتياطياً، مشيداً بجهود المستشار حمادة الصاوي النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على لإنجاح عمل لجنة العفو الرئاسي.