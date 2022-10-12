الانتهاء من جني 36 ألف فدان قطن بالشرقية.. «يا حلاوة عليك يا جميل»

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إن المساحة المنزرعة بالقطن صنف جيزة 94 بلغت هذا العام 56 ألف و117 فدان بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضي، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

متوسط إنتاجية الفدان

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية، أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت ما بين 9 - 11 قنطارا، موضحا أنه حتى الآن جرى الانتهاء من جني 36 ألف و792 فدانا، وبلغت نسبة التفتيح 60 %.

اعتماد 30 حلقة تجميع لمحصول القطن

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه جرى اعتماد 30 حلقة تجميع لمحصول القطن تشمل 20 حلقة تجميع ائتمان و6 حلقات تتبع المراقبة و4 حلقات فرعية، وذلك ضمن 11 مركز إداري بمراكز ومدن وقرى (صان الحجر – كفر صقر- منيا القمح – أبو كبير – فاقوس - تلراك والصوفية ديرب نجم – الحسينية - بلبيس ومشتول السوق - الزقازيق والقنايات وأبو حماد – قصاصين الأزهار)، إذ يجرى وزن الأقطان الواردة للمركز واستخراج «عِلم وزن» يسلم منه صورة لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة ، ثم تبدأ عملية فرز الأقطان عند اكتمال كل رسالة حوالي 100 كيس.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه جرى تطبيق المنظومة الجديدة لتداول الأقطان والتي تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء معبأة في أكياس توفر من خلال مراكز التجميع، وتحقق سعر عادل وأعلى عائد للمزارع من خلال نظام المزايدة بمشاركة شركات التجارة حيث يتم بيع الأقطان أمام أعين المزارعين، وتساهم المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته مما ينعكس على زيادة أسعاره وتنافسيته عالميا.

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزاره الزراعة سير انتظام أعمال توريد محصول القطن لحلقات التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تتم يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً بموجب الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية للمزارع وذلك بهدف الإطمئنان على حسن سير عمليات البيع وضمان حصول المزارعين على سعر عادل يشجعهم علي زيادة المساحات المنزرعة بالقطن مستقبلاً.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي