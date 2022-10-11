سعر قنطار القطن في 3 مزادات بالمحافظات.. وصل إلى 4300 جنيه

شهدت أسعار القطن استقرارًا إذ تراوح القنطار بين 4000 : 4300 جنيه في بعض المحافظات، وما زالت مزادات بيع الذهب الأبيض مستمرة في محافظات كفر الشيخ والشرقية والمنوفية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أسعار القطن في كفر الشيخ

وجاءت أسعار القطن في محافظة كفر الشيخ، طبقا لآخر مزاد 4200 جنيه للقنطار الواحد، إذ عقدت مديرية الزراعة بالمحافظة العديد من المزادات لشراء القطن من الفلاحين، إذ تختلف الأسعار باختلاف السعر العالمي باعتبار مصر من الدول المصدرة للقطن بأجود الأنواع.

أسعار القطن في الشرقية اليوم

فيما بلغت أسعار القطن في محافظة الشرقية، نحو 4105 : 4300 جنيه للقنطار، حيث شهد مزاد بيع الذهب الأبيض ارتفاعا منذ بداية إعلان المزاد العلني في المحافظة، يأتي ذلك بسبب زيادة سعره في السوق العالمي خلال الآونة الأخيرة.

أسعار القطن في المنوفية اليوم

وفي محافظة المنوفية، تراوح سعر القنطار بين 4000 جنيه إلى 4200، ومن المقرر أن يكون موعد المزاد المقبل يوم الخميس، إذ سيتم البيع طبقا للسعر العالمي في ذلك اليوم؛ نظرا لتغير السعر باستمرار، وكان إنتاج المحافظة من القطن حتى الآن بلغ 2190 كيس قطن.

انتاج القطن والمساحة المزروعة

وبلغت المساحة المزروعة من الذهب الأبيض 337 ألف فدان قطن، ومن المقرر زيادة هذه الرقعة الزراعية خلال الفترة المقبلة طبقا لاستراتيجية الدولة في الاهتمام بزراعة القطن، الذي بلغ هذا العام أكثر من 2 مليون ونصف قنطار طويل التيلة على مستوى الجمهورية حتى الآن.