أسعار القطن اليوم في الوجهين القبلي والبحري.. القنطار يصل إلى 4250 جنيها

سجلت أسعار القطن اليوم، قطن بحري طبقا لآخر مزاد 4250 جنيها كسعر القنطار الواحد، كما سجل سعر قنطار القطن الطويل قبلي 3850 جنيها، ويتواصل عقد المزادات العلنية لتحديد أسعار القطن على مدار الأسبوع بهدف شراء المحصول من الفلاحين.

أسعار القطن اليوم

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، علي مستوي الجمهورية ، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار القطن اليوم، مرتبطة بالسعر العالمي لأن مصر هي جزء من تلك المنظومة الزراعية وأحد الشركاء الرئيسيين بها، من حيث كثافة الإنتاج وجودة المنتج للقطن المصري طويل التيلة والذي يزرع سواء في محافظات بحري، أو محافظات وجه قبلي.

مؤشرات لتحسن أسعار القطن

وأوضح دكتور محمد أبو اليزيد، في تصريح لـ«الوطن»، أن أصناف القطن طويل بحري جيزة 94، وجيزة 97، علاوة علي أصناف القطن فائق الطول 93، و96، تشهد تغيرات عالمية تشير لتحسن أسعار القطن خلال الأيام المقبلة طبقا لما يتم عقده من مزايدات، لما يميز القطن المصري دون غيرة من منتجي هذا المحصول علي في كافة انحاء دول إفريقيا وآسيا وأوروبا.

الجدير بالذكر أن إنتاج القطن المصري هذا العام بلغ نحو 2 مليون ونصف المليون قنطار قطن طويل التيلة في شتى ربوع أراضي مصر، والتي تجود بزراعته بمساحة 337 ألف فدان قطن.