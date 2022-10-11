4105 إلى 4300 جنيه.. سعر قنطار القطن في الشرقية

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، إن سعر قنطار القطن ثابت لم يتغير منذ آخر حلقة تسويقية بالمزاد العلني تمت بالمحافظة، لافتا إلى أن سعر القنطار يتراوح ما بين 4105 إلى 4300 جنيه، وتخطت مساحة الأفدنة التي تم جنيها بالمحافظة 25 ألف فدان من إجمالي 56117 فدانا.

56117 فدان قطن بالشرقية

ويستمر المزارعون في حقول الشرقية في مواصلة جني القطن منذ بدء الموسم في أول شهر سبتمبر المنقضي، وحسبما أشار المهندس أشرف طه نصير مدير مديرية الزراعة، في حديثه إلى «الوطن»، فقد تخطى إجمالي المساحة التي تم جنيها نحو 25 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القطن على أرض الشرقية من واقع 56117 فدانا.

سعر قنطار القطن

وأضاف المهندس أشرف طه أن سعر قنطار القطن يتراوح ما بين 4105 وأعلى سعر للقنطار وصل 4300 جنيه، مؤكدا أن سعر القنطار لم يتخطَ هذا المبلغ.

29 حلقة تسويقية لبيع القطن

ولفت طه إلى أن المحافظة خصصت 29 حلقة تسويقية لبيع القطن بالمزاد العلني بواقع زيادة 3 حلقات عن العام الماضي، مؤكدا أن الحلقات التسويقية ساهمت في ارتفاع سعر القنطار كما زادت المساحة المنزرعة من القطن نحو 20 فدان مقارنة بالعام الماضي.

الشرقية تزرع قطن جيزة 94

واختتم المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة، في حديثه لـ«الوطن»، أن الدولة تساعد الفلاح بتوفير تقاوي القطن المنتقاة وتخصصت الشرقية في زراعة القطن من تقاوي صنف جيزة 94 والذي يتحمل درجات الحرارة ويقاوم الأمراض وإنتاجيته غزيرة كما أنه طويل التيلة.