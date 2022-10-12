خبراء: فوز «الحمرا البترولي» بجائزة أفضل ميناء تخصصي بمصر دليل على الانضباط والرقابة

وضعت الدولة نصب عينيها، الاهتمام بالمناطق اللوجستية، وعلى رأسها المواني، لأهميتها في حركة التجارة العالمية والحركة الاقتصادية في البلاد، وخصوصا المواني المتخصصة، التي تتخصص في جانب معين من التجارة، كميناء «الحمرا البترولي»، الذي فاز اليوم، بجائزة أفضل ميناء تخصصي لعام 2022.

خبراء الاقتصاد أوضحوا، أن هذا الميناء له أهمية خاصة في التجارة العالمية والتجارة المصرية على وجه الخصوص، كما ترجع نجاحاته المتكررة إلى اهتمام القائمين عليه ببتحديثه وبمعايير الجودة العالمية.

الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل، قال إن ميناء «الحمرا البترولي» قديم منذ عام 1968، وسبق له أن حصل على جائزة أفضل ميناء تخصصي، والعنوان الرئيس لفوزه المتكرر بها سواء عام 2013 أو اليوم هو الالتزام بالمعايير البيئية والسلامة المهنية، وكل ما يتعلق باشتراطات شهادات الأيزو المختلفة التي حصل عليها، ويحرص باستمرار على تجديدها.

خبير: الرقابة والانضباط سبب الفوز بالجائزة

أضاف خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل، لـ«الوطن»، أن كل هذه مستويات مختلفة من الرقابة والانضباط، ويجب أن تسير كل المناطق اللوجستية في مصر على هذا النهج بشكل منتظم، من أجل الاستدامة وتحقيق مستهدفات هذه المواني، ومن أجل تحويل مصر إلى مركز لوجستي يستفيد من موقها المتميز، بين قارات العالم القديم وبين الممرات المائية الهامة على مستوى الكوكب كله.

الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أكد هو الآخر أن مصر تتميز بموقعها الجغرافي الذي يجعلها بوابة وحلقة وصل بين مختلف دول واقتصادات العالم، وأن مصر على مدار السنوات الأخيرة عملت على تطوير المناطق اللوجستية البحرية؛ والنهوض وتنمية كل المواني.

وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، لـ«الوطن»، أن الموقع الجغرافي لمصر يعطي أهمية استراتيجية كبيرة بهدف تعظيم الاستفادة منها من ناحية وبهدف مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية ومستهدفات الدولة من ناحية أخرى، بما في ذلك تعزيز دور الدولة المصرية في حركة التجاة العالمية وكذلك تعزيز أفق التعاون، ومساهمتها في تفعيل الاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف التي نجحت الدبلوماسية المصرية في إبرامها على مدار السنوات الأخيرة لما لهذه المواني من دور ومساهمة في زيادة حركة التبادل التجاري بين الدولة المصرية ودول العالم.

«العدل للدراسات»: رفع كفاءة المواني يزيد حركة التجارة العالمية

وتابع «عادل»، أن رفع كفاءة المواني يزيد حركة التجارة العالمية، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو داخل مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن ميناء الحمرا نموذجا مصريا خالصا يمكن من خلاله نقل تجربته إلى غيره من المواني، كما تسعى الدولة إلى تطوير المواني للمساهمة في تصدير بعض المواد والسلع ذات الطبيعة الخاصة من الناحية الفنية، ومن ناحية متطلبات الأمن والسلامة العالمية التي تسمح بنقلها وتصديرها من هذه المواني وبالتالي يساهم الميناء في زيادة الصادرات ذات الطبيعة الخاصة البترولية والكيميائية، كما نجحت الدولة من قبل في نقل أول شحنة من الفسفات الخام من أحد المواني المصرية.

وأشار إلى أن الفوز بالجائزة، تأكيد على دور التنمية والعلم في التطوير، ويضع الميناء على الساحة الإقليمية، كما أنه من الضروري توجيه الاستثمارات في مثل هذه المناطق اللوجستية، باعتبارها استثمارات ناجحة تتوفر لها ولنجاحها كل المقومات من بنية تحتية وخدمات، تقدمها هذه المواني للسفن والناقلات، سواء الواردة إليها أو الناقلة منها.