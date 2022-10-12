أوكرانيا تحصل على منظومة «NASAMS».. سلاح سيغير اللعبة بحسب خبراء

وعدت الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا، بأنها ستسرع عملية تسليم منظومة الدفاع الجوي من طراز «NASAMS»، وجاء ذلك، بعد التصعيد الروسي الأخير، إذ أطلقت القوات الروسية ضربة صاروخية، استهدفت مدنا أوكرانية ومنشآتا للطاقة، بحسب وكالة «بلومبيرج» الأمريكية.

ووافق البيت الأبيض، على تسريع تسليم منظومتان من أصل 8 منظومات «NASAMS» إلى أوكرانيا، بجانب تسليم 4 منظومات إضافية من «HIMARS» الصاروخية إلى كييف.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الثلاثاء، «نعتقد أننا على مسار إرسال أول منظومتان «NASAMS» إلى أوكرانيا في وقتا قريبا جدا»، مضيفا أن الولايات المتحدة مهتمة حاليا في تعجيل تسليم المنظومة إلى أوكرانيا بقدر المستطاع.

تعرف على منظومة الدفاع الجوي «NASAMS» الأمريكية

- تستخدم الولايات المتحدة تلك المنظومة لحماية الأجواء التي تغطي أهداف حساسة مثل البيت الأبيض ومبنى الكابيتول في واشنطن، مما يثبت مدى قوة تلك المنظومة.

- تشير التقارير أن الصاروخ أرض – جو الذي تطلقه المنظومة قادر على الإشتباك مع أهداف من مسافة 160 كم.

- منظومة «NASAMS» هي أول منظومة دفاع جوي أرضي قصيرة ومتوسطة المدى.

- قادرة على الاشتباك مع اهداف جوية من خلف مدى الرؤية – استخدام الرادار لرصد الأهداف والاشتباك معها – بعكس باقي المنظومات المماثلة التي تستخدم أنظمة بصرية لرصد الأهداف.

- يمكن تحميل منظومة «NASAMS» على منظومة «HIMARS» الصاروخية، مما يسهل من نشر تلك الأسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين عليها.

- نسخة المنظومة قصيرة المدى تطلق صاروخ «AIM-9X» الحراري، والنسخة متوسطة المدى تطلق صاروخ «AMRAAM» الراداري، وأخيرا النسخة طويلة المدى تطلق صاروخ «AMRAAM – Extended ».

يذكر أن وزير الدفاع الأوكراني أوليسكي ريزنيكوف أكد أن منظومة الدفاع الجوي الألمانية «IRIS-T» وصلت إلى بلاده، في حين أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية «NASAMS» في طريقها إلى كييف.