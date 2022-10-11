آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو: سنحقق أهدافنا رغم دعم الغرب لـ «كييف»

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت متأخر من مساء أمس، أن الأهداف التي حددتها موسكو في أوكرانيا ستتحقق، وذلك ردًا على التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن فشل روسي، بحسب ما نقلته صحيفة جارديان البريطانية، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

وخلال الفترة الماضية تؤكد الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا أن العملية العسكرية الروسية تفشل في تحقيق أهدافها وأن القوات الأوكرانية استطاعت تنفيذ هجمات مضادة كانت سببا في تراجع موسكو، الأمر الذي نفته الأخيرة.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو منفتحة على الدبلوماسية بشروط

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: «نكرر للولايات المتحدة مرة أخرى إنّ الأهداف التي حددناها في أوكرانيا سوف تتحقق، روسيا منفتحة على الدبلوماسية، والشروط معروفة».

وشددت «زاخاروفا»، على أن كلما طال أمد تشجيع واشنطن لما تقوم به كييف، حيث شجعت الهجمات الإرهابية التي يقوم بها المخربون الأوكرانيون بدلاً من منعها، كلما أصبح البحث عن تسوية دبلوماسية أكثر صعوبة، على حد قولها.

19 قتيل في ضربات صاروخية طالت عدة مدن أوكرانية

وأشارت الأرقام الرسمية الصادرة عن أوكرانيا في وقت سابق إلى مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وإصابة أكثر من 100 مدني، أمس، بعد أن أطلقت روسيا أكثر من 80 صاروخًا على مدن في أنحاء أوكرانيا بعيدة عن خط المواجهة في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو والتي أعلنت ضمها رسميا وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

نائب أوكراني: بوتين يريد أن يقدم نفسه زعيمًا قويًا

من جهته، قال النائب الأوكراني فولوديمير أرييف لقناة سكاي نيوز الإنجليزية إنه يعتقد أن فلاديمير بوتين أطلق موجة الهجمات حتى يبدو كزعيم قوي في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في بالي بدلاً من كونه زعيمًا ضعيفًا كان يخسر قواته في أوكرانيا، على حد زعمه.

وأضاف: «نحن نفهم أن ما التخطيط له مسبقًا، يود بوتين أن يقدمه على أنه رد على الانفجار الذي وقع على جسر القرم، رغم أن الأخير لم يتم إثبات من يقف وراء تفجيره، لكن بالنسبة لبوتين، ليس من المنطقي إيجاد سبب حقيقي للتصعيد في أوكرانيا».