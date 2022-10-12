بوتين يدين الهجوم على «نورد ستريم».. وأوكرانيا تستعيد 5 نقاط في خيرسون

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام منتدى أسبوع الطاقة الروسي، اليوم الأربعاء، إن التسريبات الكبيرة التي وقعت في خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم» التي تمتد من روسيا إلى أوروبا، هي «عمل إرهابي دولي».

ووصف الرئيس الروسي، الهجوم على خطي أنابيب «نورد ستريم»، بأنه سابقة خطيرة تهدد البنية التحتية للطاقة في أنحاء العالم.

بوتين: المستفيد من تخريب خطي نورد ستريم واضح للجميع

وأضاف بوتين: «المسؤولون عن الهجوم على خطي أنابيب (نورد ستريم) يريدون تقويض الاستقرار السياسي في أوروبا، والمستفيد من تخريب خطي نورد ستريم واضح للجميع».

وأشار إلى أن الدول الأوروبية «مسؤولة عن ارتفاع أسعار الطاقة، والدول النامية ستدفع ثمنا أغلى للطاقة، والولايات المتحدة تزود دول أوروبا بالطاقة بأسعار غالية جدا».

وأكد بوتين، أن بلاده مستعدة «للوفاء بعقود توريد النفط والغاز وفق الشروط الموقعة عبر خط نورد ستريم 2»، لافتا إلى أن «إصلاح نورد ستريم ممكن، ولكن في حال استمرار جدواه الاقتصادية وضمان أمنه».

ومن ناحية أخرى، استعادت أوكرانيا السيطرة على 5 مجمعات سكنية في إقليم خيرسون جنوبي البلاد، بحسب قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، وسيطرت كييف على مجمعات نوفوفاسيليفكا ونوفوهريفكا ونوفا كاميانكا وتريفونيفكا وشيرفون في منطقة بريسلاف، وفقا لما ذكره فلاديسلاف نازاروف، المتحدث باسم قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني، حيث تقع هذه المجمعات في إحدى المناطق الأربع التي ضمتها روسيا مؤخرا.

من جانب آخر، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن محطة نووية أوكرانية محاطة بقوات روسية فقدت كل الطاقة الخارجية اللازمة لأنظمة الأمان الحيوية للمرة الثانية في غضون 5 أيام.

وأوضح المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، أن مراقبي الوكالة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية أبلغوا عن الانقطاع، وقالوا إن مولدات الديزل الاحتياطية تحافظ على معدات الأمن والسلامة النووية قيد التشغيل.