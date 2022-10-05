الكرملين: صواريخ «هيمارس» الأمريكية ترفع احتمالية نشوب اشتباك مباشر مع الغرب

قالت موسكو، اليوم، إن أنظمة راجمات الصواريخ الأمريكية «هيمارس»، التي زودت بها واشنطن، القوات الأوكرانية، تزيد من خطر نشوب «اشتباك عسكري مباشر» بين روسيا والغرب، وفقا لصحيفة «التليجراف» البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة قوله: «نحن نعتبر تلك المساعدات كتهديد وشيك للمصالح الاستراتيجية لبلادنا».

وأضاف «أنتونوف»، أن الإمدادات العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة وحلفائها، لا تتسبب في إراقة دماء وسقوط ضحايا جدد فحسب، بل تزيد من خطر نشوب اشتباك عسكري مباشر بين روسيا والدول الغربية.

القدرة على إطلاق 6 صواريخ موجهة

«هيمارس» تعد راجمة صواريخ محملة على شاحنة، ولها القدرة على إطلاق 6 صواريخ موجهة في تتابع سريع، بحسب موقع «بي بي سي».

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت عن تقديم مزيد من الأسلحة للجيش الأوكراني، في حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 625 مليون دولار، بجانب تعهد واشنطن بتزويد كييف بأربعة أنظمة راجمات صواريخ دقيقة التوجيه من طراز «هيمارس»، و32 قطعة مدفعية، و75 ألف قذيفة مدفعية، و200 ألف طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة.

وشدد البيت الأبيض في بيان على أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بضم روسيا المزعوم للأراضي الأوكرانية.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بادين أن يواصل دعم أوكرانيا مهما كلف ذلك.

الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية

بعد تعرض القوات الروسية لسلسلة من المشكلات الكبرى في ساحة المعركة في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرةـ تعهدت روسيا بالدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة.

ووفقا لموقع «بي بي سي» فإن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني بقيمة 17 مليار دولار.

وبحسب خبراء فإن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 7 أشهر، ستدخل مرحلة جديدة بعد أن ضمت روسيا 4 مناطق أوكرانية، وتهديد الرئيس الروسي باستخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية الأراضي المنضمة.