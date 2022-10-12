نائب «رجال الأعمال»: الحوافز الاستثمارية تؤدي لنجاح المؤتمر الاقتصادي

يترقب مجتمع المال والأعمال في مصر، انعقاد المؤتمر الاقتصادي، المقرر أن يقام في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، باعتباره منصة حية مباشرة لتبادل وجهات النظر والأفكار بين الحكومة بصفتها المنظم الرسمي للاقتصاد، ورجال الأعمال والخبراء والمستثمرين المشاركين في المؤتمر.

وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إنه يتمنى أن يسفر المؤتمر عن أفكار ومقترحات جيدة لدعم الاقتصاد المصري، في الوقت الحالي، بعدما تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الأزمة الأوكرانية- الروسية.

ضرورة منح حوافز للمستثمرين

وأكد «فوزي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضرورة أن تمنح الحكومة حوافز والتسهيلات أمام المستثمرين من القطاع الخاص، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، مرتكزا على دور القطاع الخاص.

وأشار «فوزي»، إلى ضرورة تنويع الحوافز والتسهيلات بين حوافز استثمارية وضريبية وجمركية وصناعية وزراعية، بما يضمن للقطاع الخاص بيئة عمل ومناخ جيد، يساعده على الإنتاج، وضخ مزيد الاستثمارات، بما يسهم في التنمية الاقتصادية، ما ينعكس على المواطن المصري، وتوفير آلاف من فرص العمل.

لقاءات مع رجال الأعمال

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة تقوم في الوقت الحالي، بعقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين، بحضور الوزراء المعنيين، للاستماع إلى المقترحات، التي تدعم خطط الدولة نحو النهوض بالاقتصاد، ومواجهة التحديات.