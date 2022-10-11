مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: المؤتمر الاقتصادي يناقش الوصول لمرحلة آمنة بكل المستويات

قال النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن هناك نقاط اتفاق كثيرة بين العديد من المؤتمرات والأنشطة الاقتصادية والحوار الوطني، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة محل اهتمام من الحوار الوطني، والرئيس السيسي دعا للمؤتمر الاقتصادي لمناقشة تلك الأزمات الراهنة، وتكون هناك عناصر مشتركة بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي من أجل وضع البنية الرئيسية الاقتصادية.

الخطوط العريضة في الحوار الوطني

وأوضح «سامي» في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC» أن هناك اتفاقا على الخطوط العريضة في الحوار الوطني والاتجاه العام، والطرح مستمر بين الأحزاب المعارضة والحكومة، وتناقش أجندة المؤتمر الاقتصادي كيفية تنفيذ الحلول بحضور المستثمرين والخبراء بحضور الحكومة لبحث المعوقات التي تعطل الاستثمار، لافتا إلى أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أدت لتأخير تطبيق العديد من الإجراءات.

المرحلة الثانية من توفير الاحتياطي الدولاري

وأشار النائب محمود سامي إلى أن المرحلة الثانية من توفير الاحتياطي الدولاري صادفت الأزمات الاقتصادية العالمية، والمؤتمر الاقتصادي يناقش طرق الوصول لمرحلة آمنة من الاستقرار على مختلف المستويات.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وضع خطوطا عريضة لـ المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في الفترة من 23: 25 أكتوبر الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا أن الحكومة منفتحة تماما على أي أفكار أو توجهات من شأنها تعزيز وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري.