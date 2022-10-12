بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2022، من المقرر فتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين، بعد إقرار القانون من مجلس النواب والقيادة السياسية، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.

فتح الباب في قانون التصالح الجديد 2022

وشمل مشروع قانون التصالح الجديد 2022، الذي أقره مجلس الوزراء، الحالات التي يتم فتح باب التصالح بشأنها وتقتين أوضاعها خلال الفترة المقبلة ومنها ما يلي:

- حالات تغيير استخدام أماكن الجراجات وفق لضوابط اللائحة التنفيذية.

- حالات تغيير الاستخدام للمناطق الصادر لها مخطط تفصيلى شرط موافقة الجهة الإدارية.

- مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية وفق المادة الثانية من قانون البناء 119 لسنة 2008، ومشروعات الحكومة والنفع العام.

- مخالفات البناء القربية من الأحوزة العمرانية للقرى والنجوع وفقدت مقومات الزراعة شرط موافقة وزارة الزراعة

- مخالفات البناء على أملاك الدولة فى حالة توفيق الاوضاع

مخالفات البناء التى تتجاوز قيود الطيران المدنى

- مخالفات البناء التى تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى شريطة موافقة وزارة الطيران.

- مخالفات البناء التى تتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة شريطة موافقة القوات المسلحة.

- مخالفات البناء فى المبانى ذات الطراز المعمارى شريطة موافقة جهاز التنسيق الحضارى.

- مخالفات البناء المتعدية على خط التنظيم وفق ضوابط تقرها اللائحة التنفيذية.

- مخالفات البناء المتعدية على حقوق الارتفاق شرط التصالح بين الأطراف ذات الصلة.

مخالفات البناء المحظور التصالح بشانها وفق مشروع قانون التصالح.

- كل مخالفات البناء التى تنال من السلامة الإنشائية للعقار أو الوحدة السكنية.

- مخالفات البناء على أرض خاضعة للآثار أو طرح نهر النيل.

الخطوات المتبعة بعد إقرار مشروع قانون التصالح

- إرسال مشروع قانون التصالح الصادر عن مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للمناقشة واتخاذ ما يلزم

- فى حالة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصالح يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره.

- العمل على إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح الجديد.

- تطبيق قانون التصالح وفتح باب التصالح أمام الحالات التى يستهدفها القانون.

- تشكيل اللجان الفنية المختصة بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

- تحديد مقتبل التقنين والتصالح وكل ما يتعلق بخطوات التظلم.