رئيس «قصور الثقافة»: مشروعاتنا على الأرض وليست شعارات.. وسنصل لكل محافظات مصر (حوار)

أكد المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اهتمام القيادة المصرية بالثقافة، إيماناً بدورها فى إطار خطة بناء الإنسان المصرى فى ظل «الجمهورية الجديدة»، وهو ما يتم بالتوازى عبر عدد من المشروعات، مشيراً إلى وجود 4 مواقع ثقافية جاهزة على الافتتاح بعد أن انتهى تطويرها، ومن بينها قصور «ببا، نجع حمادى، شبرا الخيمة، المستقبل بالقاهرة».

وأشار «عطوة» فى حواره لـ«الوطن»، إلى إطلاق العديد من المشروعات للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، والتى من أبرزها مشروع «أهل مصر»، لإعلاء روح الولاء والانتماء لأبناء المحافظات الحدودية وتدعيم وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وتبادل الخبرات، منوهاً بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة فى قرى «حياة كريمة».

تصوير - محمد مصطفى ما خطة تطوير مواقع الهيئة؟

- نعمل على استعادة الهوية الوطنية للإنسان المصرى، من خلال تطوير قصور الثقافة على عدة محاور، سواء فيما يخص المشاريع الإنشائية أو المحتوى الثقافى والفنى المقدم للجمهور، وهناك ما يزيد على 30 مشروعاً يجرى تنفيذها فى الوقت الحالى بالتوازى، مثل قصور ثقافة «بنى سويف الجديدة، أسوان، دمياط، كفر الشرفاء، أبوالمطامير، ههيا، برج العرب»، إضافة إلى المركز الثقافى فى أبوسمبل، والمسرح الصيفى بمدينة الطور وغيرها، ولدينا 4 مواقع ثقافية جاهزة على الافتتاح بعد أن انتهينا من تطويرها.

ماذا يحدث فيما يخص تطوير المحتوى؟

- فى إطار نشر الوعى الثقافى، تم إطلاق عدد من المبادرات من بينها مشروع «أهل مصر»، بهدف إعلاء روح الولاء والانتماء لأبناء المحافظات الحدودية لوطنهم الغالى مصر، لتدعيم قيم الانتماء للوطن فى نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، وأيضاً إبراز التنوع والثراء الثقافى بمصر، والاهتمام ببناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية، تم تنفيذ 23 أسبوعاً ثقافياً للطفل بإجمالى مستفيدين 2590 خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى أغسطس 2022، كما تم تنفيذ 9 ملتقيات للشباب منذ سبتمبر 2019 حتى مارس 2022 فى «الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادى الجديد، دمياط، سيوة»، بإجمالى مستفيدين 675 شاباً وفتاة، وتنفيذ 11 مُلتقى للفتيات منذ مارس 2019 وحتى ديسمبر 2021 فى «شرم الشيخ، الغردقة، مطروح، أسوان، أسيوط، الوادى الجديد، البحيرة، بورسعيد، الأسمرات»، بإجمالى مستفيدين 715 سيدة، ومشروع «سينما الشعب» لتقدم أحدث الأفلام بتذاكر مخفضة تصل إلى 20 جنيهاً، ومن المقرر أن يصل عددها إلى 24 دار عرض بنهاية العام الجارى، و40 سينما فى 2023.

«صنايعية مصر» مستمرة لصون الهوية المصرية وعودة الاهتمام بالحرف التقليدية والتراثية فى الأسواق

ماذا عن مبادرات الحفاظ على الهوية؟

- «صنايعية مصر» مستمرة فى صندوق التنمية الثقافية، بهدف صون الهوية المصرية والحفاظ على ملامحها المتفردة وعودة الاهتمام بالحرف التقليدية والتراثية فى الأسواق المصرية، وقد شهدت وزيرة الثقافة تخريج الدفعتين الثانية والثالثة مؤخراً، كما يجرى تنفيذ مبادرات معنية بإحياء الخط العربى، كما أطلقت الدولة مشروعات مختلفة لتجميل والحفاظ على المناطق التراثية والمدن المصرية، ومنها مشروعات الجهاز القومى للتنسيق الحضارى «ذاكرة المدينة، حكاية شارع، وعاش هنا» وتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، فضلاً عن تطوير المتاحف الفنية التابعة للوزارة ومنها متحف محمود خليل وحرمه.

ما إجراءاتكم للاهتمام بالمواهب الشابة؟

- أطلقنا مبادرة «ابدأ حلمك» لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء المسرحى، وتهدف إلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب بسياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الاختلاف فى الرأى، ونفذت المرحلة الأولى فى 3 محافظات هى «أسيوط، الفيوم، الشرقية»، وتم تخريج 148 خريجاً، خلال العام المالى 2021/2022، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية فى 5 محافظات هى «بنى سويف، بورسعيد، أسوان، كفر الشيخ، الجيزة»، وتم قبول وتخريج 55، أما فى ورشة بورسعيد فقد تم قبول وتخريج 51، وتستمر رعاية الوزارة لهذه المواهب بإطلاق فرقة للخريجين من «ابدأ حلمك»، وإنتاج عروض بالهيئة، كما تم إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، التى استطاعت خلال الدورتين الماضيتين اكتشاف ورعاية الموهوبين فى مجالاتها المختلفة.

«حياة كريمة»

نفذت الهيئة العديد من الفعاليات فى محافظات «أسيوط، قنا، الفيوم، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة، الجيزة»، فى 68 قرية، وبلغ عدد الأنشطة 1733 بإجمالى عدد مستفيدين 153150، كما تم تنفيذ 600 نشاط ثقافى بمحافظات: «القليوبية، الجيزة، أسيوط، الشرقية، الأقصر»، خلال الفترة من 24 يوليو حتى 24 سبتمبر 2022.