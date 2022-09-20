رئيس حزب مصر أكتوبر: ربط الأجر بالإنتاج ثقافة عالمية ومن أفضل المحفزات

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أفضل الخطط الاقتصادية في المرحلة الحالية، ويجب العمل على فصل الملكية عن الإدارة في قطاع الأعمال.

وأوضحت جيهان مديح، خلال استضافتها ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن ربط الأجر بالإنتاج يعتبر من أفضل المحفزات للعامل أو الموظف، على بذل مزيد من الإنتاج.

تنمية مهارات العمال والموظفين لزيادة الإنتاجية

وأكدت «مديح»، أنه لابد من التفكير في زيادة الإنتاجية، بشكل عام من خلال تنمية مهارات العمال والموظفين، متابعة «دول العالم جميعا تتفق على سياسة ربط الأجر بالإنتاج، وهو سلوك معتاد لا خلاف عليه».

هيئة إدارة الأصول المصرية

واقترحت الدكتورة جيهان مديح، تشكيل هيئة خاصة لإدارة أصول بعض الوزارات التي تقدر بالمليارات ولم تستغل أو تستثمر حتى الآن، ومن الضروري طرح تلك الأصول للاستثمار المحلي والأجنبي إداريًا وأن تكون هناك خطة تعمل عليها الهيئة لا تتغير برحيل المسؤولين ويكون عملها من خلال استراتيجية وطنية لها محاور وآليات مرتبطة بالأهداف النهائية.

العملة الصعبة والمصريين في الخارج

واقترحت رئيس حزب مصر أكتوبر، زيادة الحصول على الدولار من خلال المصريين في الخارج عن طريق طرح أراضٍ جديدة في منطقة العلمين لهم على سبيل المثال بالعملة الأجنبية.

وتابعت: أصحاب الورش المخالفة غير مدركين لسبب المخالفة لغياب الوعي والتدريب ويمكننا التغاضي عن المخالفة ونبدأ بشكل جديد مع التوعية والتثقيف بشأن القوانين وطريقة التعامل بعد طرح حوافز تشجع المصنع أو صاحب الورشة على العمل بشكل سليم دون الخوف من التعامل مع القوانين.