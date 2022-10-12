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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «ثقافة مصر.. دولة تستعيد هويتها»

كتب:

محمود البدوي
08:00 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
عدد «الوطن» غدا

عدد «الوطن» غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 13 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «السيسي» يوجه بإنشاء شبكة طرق لربط مشروع «مستقبل مصر» مع المحاور المحيطة به لاستيعاب حركة التنمية

- الحكومة توافق على تعديلات «التصالح في مخالفات البناء»

- 10 حالات جديدة لـ «التصالح»

- الإفراج عن 70 من المحبوسين احتياطيًا ضمن العفو الرئاسي

- «الوطن» ترصد جهود بناء الإنسان وتعزيز الوعي والحفاظ على التراث خلال 8 سنوات

-  ثقافة مصر.. «دولة تستعيد هويتها»

- ملف «الهوية المصرية » يتصدر أولويات الرئيس السيسي: صياغة شاملة لبناء الإنسان المصري فكريا واجتماعيا وثقافيا

- تقدم مصري في مؤشرات القوى الناعمة والابتكار عالميا

- القاهرة في المرتبة الأولى عربيا في تصنيفات «الثقافة والتراث»

- المبادرات الثقافية.. برامج وورش عمل وحملات توعية لتعزيز القيم الوطنية للشباب والنشء

- مواجهة التطرف بـ «الوعي».. المسارح المتنقلة تطوف المحافظات.. والحصيلة 250 ليلة عرض في 35 قرية

- إقامة 46 «قصر ثقافة» وزيادة عدد المكتبات العامة.. وطفرة في تطوير المتاحف ودور العرض

- 1.88 تريليون جنيه مخصصات بالموازنة لمشروعات ثقافية بزيادة 187% منذ 2014

الصفحة الثانية

- مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: سنُخرِّج ضابطاً قادراً على التطوير والتعامل مع أي مشكلة في أحدث الأسلحة والمعدات

- استعنا بخبراء مصريين وإقليميين ودوليين في تطوير المعهد الفني للقوات المسلحة ليصبح «الكلية التكنولوجية»

- أسسنا قسمين لـ«الميكاترونيكس» و«الأوتوترونيكس»

- «الضابط التكنولوجي» سيوفر «التأمين الفني» بالتعاون مع خريجي الكلية الفنية العسكرية

- أنشأنا قسماً لـ«الأطراف الصناعية».. وآخر لـ«الطاقة المتجددة».. وخريجنا سيحصل على «بكالوريوس»

- الخريج يمكنه الحصول على الماجستير والدكتوراه.. ونؤهل 1500 من الكوادر المهنية في «السكة الحديد»

- «منتدى الخمسين» يطلق برامج تدريبية للكوادر النسائية

- بروتوكول تعاون بين «المنتدى ومعهد التخطيط» لدعم المرأة

 الصفحة الثالثة

- «الوطن» ترصد جهود الدولة في استعادة الهوية المصرية وبناء الإنسان خلال 8 سنوات

- ثقافة مصر.. دولة تستعيد هويتها

- افتتاح الصروح الثقافية والفنية

الصفحة الرابعة

- أول دروس التربية الوطنية برعاية السيسي: مصر دولة ولها هوية

- عقيدة الرئيس باستعادة الهوية راسخة لا تطمرها عوامل النسيان

- توجيهات لتحقيق نشر التوعية وتعليم الفنون للنشء وتحصين الشباب ضد التطرف

- 1.88 تريليون جنيه لبناء الإنسان المصري

- حلمي النمنم يكتب: «الوطنية المصرية.. دولة وهوية»

- هشام عطوة: نعمل في 30 موقعاً ثقافياً منها 4 جاهزة للافتتاح

- رئيس «قصور الثقافة»: مشروعاتنا على الأرض وليست شعارات.. وسنصل لكل محافظات مصر

الصفحة الخامسة

- «المبادرات الثقافية».. يد الدولة لحفظ التراث وتعزيز القيم للشباب والنشء

- «الثقافة» مع كل «الوزارات» لخلق الوعي ومواجهة التحديات

- «علّي صوتك بالغُنا والمسرح» لمواجهة الإرهاب والتطرف

- التعاون يستهدف تعزيز كفاءة المؤسسات والعاملين

- المسارح المتنقلة تطوف المحافظات لنشر الوعي وتُقدم 250 ليلة عرض في 35 قرية

- مدير مكتبة الإسكندرية: الجماعات الإرهابية حاولت تمزيق المصريين «بشر وهوية»

الصفحة السادسة

- دراسة: الدولة أنفقت 9 مليارات جنيه لترسيخ الهوية والنهوض بالذوق العام خلال 3 سنوات.. والمستفيدون «ملايين المصريين»

- «هالة»: الثقافة شهدت طفرة وجهوداً متنوعة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة وتأسيس أركان الجمهورية الجديدة

- إطلاق مبادرات ثقافية لبناء الوعي وترسيخ الثقافة والهوية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني أبرزها «خليك فى البيت»

- داليا يسري تكتب.. حروب الهوية: ما بين تزييف التحضر وشيطنة الجذور

- استشاري تكنولوجيا معلومات: نشر الشائعات أولى حروب هدم الثقافات ومحو الهوية

الصفحة السابعة

- الدولة أدخلت تشريعات وتعديلات جديدة على القوانين للحفاظ على الهوية ودعمها بما يناسب الجمهورية الجديدة

- مصر تتقدم في مؤشرات «القوى الناعمة والابتكار العالمي» بفضل تعزيز الصناعة والإبداع

- أمين «إعلام النواب»: التمسك بالهوية دعَّم الأمن القومي في مواجهة «الإرهابية»

- النائبة هند رشاد: لدينا 113 ألف نشاط ثقافي مهمتها حماية «الماضي» والحفاظ على «الحاضر» وتأمين «المستقبل»

الصفحة الثامنة

- اللي بنى مصر في الأصل «صنايعية»

- «خزافين.. نحاتين.. صدفجية»

- الجونة تحتفل بـ «أوبرا عايدة»: 150 عاماً من الإبداع

- «عمر» بـ100 شخصية مؤثرة والدليل: أنبوبة أكسجين و«خليك إيجابي»

- اللي «صان الحجر» صان البشر: سور الكوبري بيد الأهالي

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