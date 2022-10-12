اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «ثقافة مصر.. دولة تستعيد هويتها»
كتب:
محمود البدوي
08:00 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 13 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «السيسي» يوجه بإنشاء شبكة طرق لربط مشروع «مستقبل مصر» مع المحاور المحيطة به لاستيعاب حركة التنمية
- الحكومة توافق على تعديلات «التصالح في مخالفات البناء»
- 10 حالات جديدة لـ «التصالح»
- الإفراج عن 70 من المحبوسين احتياطيًا ضمن العفو الرئاسي
- «الوطن» ترصد جهود بناء الإنسان وتعزيز الوعي والحفاظ على التراث خلال 8 سنوات
- ثقافة مصر.. «دولة تستعيد هويتها»
- ملف «الهوية المصرية » يتصدر أولويات الرئيس السيسي: صياغة شاملة لبناء الإنسان المصري فكريا واجتماعيا وثقافيا
- تقدم مصري في مؤشرات القوى الناعمة والابتكار عالميا
- القاهرة في المرتبة الأولى عربيا في تصنيفات «الثقافة والتراث»
- المبادرات الثقافية.. برامج وورش عمل وحملات توعية لتعزيز القيم الوطنية للشباب والنشء
- مواجهة التطرف بـ «الوعي».. المسارح المتنقلة تطوف المحافظات.. والحصيلة 250 ليلة عرض في 35 قرية
- إقامة 46 «قصر ثقافة» وزيادة عدد المكتبات العامة.. وطفرة في تطوير المتاحف ودور العرض
- 1.88 تريليون جنيه مخصصات بالموازنة لمشروعات ثقافية بزيادة 187% منذ 2014
الصفحة الثانية
- مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: سنُخرِّج ضابطاً قادراً على التطوير والتعامل مع أي مشكلة في أحدث الأسلحة والمعدات
- استعنا بخبراء مصريين وإقليميين ودوليين في تطوير المعهد الفني للقوات المسلحة ليصبح «الكلية التكنولوجية»
- أسسنا قسمين لـ«الميكاترونيكس» و«الأوتوترونيكس»
- «الضابط التكنولوجي» سيوفر «التأمين الفني» بالتعاون مع خريجي الكلية الفنية العسكرية
- أنشأنا قسماً لـ«الأطراف الصناعية».. وآخر لـ«الطاقة المتجددة».. وخريجنا سيحصل على «بكالوريوس»
- الخريج يمكنه الحصول على الماجستير والدكتوراه.. ونؤهل 1500 من الكوادر المهنية في «السكة الحديد»
- «منتدى الخمسين» يطلق برامج تدريبية للكوادر النسائية
- بروتوكول تعاون بين «المنتدى ومعهد التخطيط» لدعم المرأة
الصفحة الثالثة
- «الوطن» ترصد جهود الدولة في استعادة الهوية المصرية وبناء الإنسان خلال 8 سنوات
- ثقافة مصر.. دولة تستعيد هويتها
- افتتاح الصروح الثقافية والفنية
الصفحة الرابعة
- أول دروس التربية الوطنية برعاية السيسي: مصر دولة ولها هوية
- عقيدة الرئيس باستعادة الهوية راسخة لا تطمرها عوامل النسيان
- توجيهات لتحقيق نشر التوعية وتعليم الفنون للنشء وتحصين الشباب ضد التطرف
- 1.88 تريليون جنيه لبناء الإنسان المصري
- حلمي النمنم يكتب: «الوطنية المصرية.. دولة وهوية»
- هشام عطوة: نعمل في 30 موقعاً ثقافياً منها 4 جاهزة للافتتاح
- رئيس «قصور الثقافة»: مشروعاتنا على الأرض وليست شعارات.. وسنصل لكل محافظات مصر
الصفحة الخامسة
- «المبادرات الثقافية».. يد الدولة لحفظ التراث وتعزيز القيم للشباب والنشء
- «الثقافة» مع كل «الوزارات» لخلق الوعي ومواجهة التحديات
- «علّي صوتك بالغُنا والمسرح» لمواجهة الإرهاب والتطرف
- التعاون يستهدف تعزيز كفاءة المؤسسات والعاملين
- المسارح المتنقلة تطوف المحافظات لنشر الوعي وتُقدم 250 ليلة عرض في 35 قرية
- مدير مكتبة الإسكندرية: الجماعات الإرهابية حاولت تمزيق المصريين «بشر وهوية»
الصفحة السادسة
- دراسة: الدولة أنفقت 9 مليارات جنيه لترسيخ الهوية والنهوض بالذوق العام خلال 3 سنوات.. والمستفيدون «ملايين المصريين»
- «هالة»: الثقافة شهدت طفرة وجهوداً متنوعة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة وتأسيس أركان الجمهورية الجديدة
- إطلاق مبادرات ثقافية لبناء الوعي وترسيخ الثقافة والهوية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني أبرزها «خليك فى البيت»
- داليا يسري تكتب.. حروب الهوية: ما بين تزييف التحضر وشيطنة الجذور
- استشاري تكنولوجيا معلومات: نشر الشائعات أولى حروب هدم الثقافات ومحو الهوية
الصفحة السابعة
- الدولة أدخلت تشريعات وتعديلات جديدة على القوانين للحفاظ على الهوية ودعمها بما يناسب الجمهورية الجديدة
- مصر تتقدم في مؤشرات «القوى الناعمة والابتكار العالمي» بفضل تعزيز الصناعة والإبداع
- أمين «إعلام النواب»: التمسك بالهوية دعَّم الأمن القومي في مواجهة «الإرهابية»
- النائبة هند رشاد: لدينا 113 ألف نشاط ثقافي مهمتها حماية «الماضي» والحفاظ على «الحاضر» وتأمين «المستقبل»
الصفحة الثامنة
- اللي بنى مصر في الأصل «صنايعية»
- «خزافين.. نحاتين.. صدفجية»
- الجونة تحتفل بـ «أوبرا عايدة»: 150 عاماً من الإبداع
- «عمر» بـ100 شخصية مؤثرة والدليل: أنبوبة أكسجين و«خليك إيجابي»
- اللي «صان الحجر» صان البشر: سور الكوبري بيد الأهالي