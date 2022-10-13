شقيقة سائق الإسماعيلية: «حاول الهرب من أسرة الضحية ولم يقصد قتل أحد»

قالت أفنان اسماعيل شقيقة سائق الأجرة في الإسماعيلية، المتهم بقتل شخص بعد سحله بشارع المستشفى، إن شقيقها لم يقصد قتل المجني عليه وإنما حاول الهرب من الموقف لمحاولة المتوفي الاعتداء عليه بسبب خلاف مع شقيقته على أجرة التاكسي.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن شقيقها يعمل سائقًا على السيارة الأجرة لافتة إلى أن شقيقة المجني استقلت التاكسي مع شقيقها، وقرب المنزل طلبت دخوله لأحد الشوارع إلا أنه رفض بسبب ضيق الشارع.

وتابعت: «مع تطور الخلاف أعطاها الأجرة وطلب نزولها، لكنها رفضت ونزل أطفالها الي الشارع وألقوا الحجارة على السيارة، وفور وصول شقيقها اعتدى بالضرب على شقيقي وحاول إجباره على النزول لكن شقيقي تحرك بالسيارة ووقع الحادث لينتهي به الأمر بمستشفى في الإسماعيلية بعد اصطدامه بسيارة أخرى».

شقيقة المتهم: شقيقي سلم نفسه للشرطة

وقالت شقيقة سائق التاكسي إن شقيقها توجه إلى قسم الشرطة فور وقوع الحادث ولم يتم إلقاء القبض عليه وتابعت: «احنا أسرة بسيطة لا علاقة لنا بأي مشاكل وشقيقي كان يسعي على أكل عيشه ولم يرغب أبداً في حدوث أي خلاف وهرب من محاولة الاعتداء عليه».

قانوني: المتهم قد يواجه القتل العمد

وقال محمد إبراهيم، محامي، إن المتهم بارتكاب الواقعة قد يواجه تهمة القتل العمد لتحركه بالسيارة بسرعة شديدة في طريق سرعته المقررة محدودة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن كاميرات المراقبة بالشارع رصدت تحرك السيارة بسرعة كبيرة خلال تعلق المجني عليه في السيارة إلى أن ارتطم بسيارة أخرى وأصيب المجني عليه بإصابات خطيرة توفي على إثرها.

وتابع: «تحريات المباحث حول الواقعة وأقوال الشهود من الأدلة القوية التي قد تغير مسار القضية، حال وجود تفاصيل أخرى وهو ما ستكشفه التحقيقات خلال الفترة المقبلة».