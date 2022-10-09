ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق «السويس - الإسماعيلية»

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بأن قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام استقبل 6 مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق «السويس - الإسماعيلية»، وأنه تم التعامل مع الحالات وفقاً للإصابات.

إجراء الفحوصات الطبية للمصابين

وأوضح المصدر، أنه فور وصول المصابين الـ6 نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعات، للوقوف على حالة كل مصاب وتسكينه بالقسم المناسب لحالته.

وأشار المصدر الطبي، إلى أن معظم حالات المصابين تتراوح بين كسور وسحجات وكدمات وأن قائمة أسماء المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى السويس العام كما يلي: إيمان عبدالفتاح عطية 37 سنة مقيمة بقرية شندورة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، دنيا السيد فؤاد 20 سنة مقيمة بقرية العمدة والإصابة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، لمياء أحمد حسين 36 سنة وإصابتها عبارة عن اشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ابتسام محمد فاروق 45 سنة مصابة بجروح متفرقة بالوجه والرأس واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هناء أبو الحجاج حسن 55 سنة مقيمة بالجناين قرية الشلوفة وإصابتها اشتباه كسر بضلوع الصدر واشتباه كسر القدم اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نورا أحمد علي 23 سنة مقيمة بقرية شندورة مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم».