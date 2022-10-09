إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «الإسماعيلية - السويس»

أصيب 6 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص ، بطريق «السويس – الإسماعيلية»، وقام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى السويس العام لتلقي العلاج

بلاغ بالحادث

تلقى مرفق إسعاف السويس، بلاغاً من قائدي السيارات على طريق (السويس – الإسماعيلية) بوقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وعلى الفور وجه مرفق إسعاف السويس، سيارات الإسعاف المتمركزة على الطريق لنقل المصابين، حيث تبين إصابة 6 أشخاص، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بموقع الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

ومن جانبها، توجهت فرقة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث حيث تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص غير معلوم رقم اللوحة، وغير متواجد مكان البلاغ طريق (الإسماعيلية – السويس).

الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات وكسور

ومن جانبه، أفاد مصدر طبي بأن قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام قد استقبل 6 مصابين نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – الإسماعيلية موضحا أن معظم الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات وكسور.