تشييع جثمان شاب توفي في الإسماعيلية دفاعًا عن شقيقته.. سحله سائق تاكسي

شيع المئات من أهالي مدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جثة شاب في الأربعينيات من العمر علي مقابر أسرته في مدينة المستقبل بعد أن توفي متأثرا بإصابته جراء سقوطه أسفل عجلات سيارة أجرة بعد أن سحله سائقها بسبب خلاف نشبت بينهما أثناء محاولة المجني عليه الدفاع عن شقيقته لخلافها مع السائق على الأجرة.

وانطلقت الجنازة من مسجد المطافئ في مدينة الإسماعيلية عقب صلاة الظهر بمشاركة عدد من أهالي شارع المستشفى والمقربون من اسرة المجني عليه.

سحل وارتطام بسيارة نقل

وبحسب التحقيقات في النيابة العامة وفيديو انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، فإن سائق التاكسي تحرك بسرعة جنونية في الشارع لحظة تمسك المجني عليه بباب السيارة لمحاولة فتحها مما تسبب في سقوطه وارتطامه بسيارة نقل تسير في المواجهة.

وذكر بيان رسمي لوزارة الداخلية، أن سائق التاكسي المتهم في الواقعة توجه لديوان قسم ثان الإسماعيلية، وسلم نفسه فيما تم التحفظ على السيارة لحين انتهاء التحقيقات.

مصادر طبية: نزيف داخلي وكسور في الجسم

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المجني عليه ويدعى «الأمير أبو كامل» وصل إلى المستشفى مصاب بنزيف داخلي في المخ والبطن وكسور مختلفة، وتم ايداعه العناية المركزة في حالة حرجة.

وتوفي الشاب متأثرًا بإصابته أمس الاثنين فيما انتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لفحص ومعاينة الجثمان ومعرفة سبب الوفاة وانهاء تقرير الصفة التشريحية، بينما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم«سائق التاكسي» 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية.