محمد عمر: استضافة قمة المناخ دليل على مكانة مصر بين دول العالم

قال محمد عمر المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، إن مصر من أول الدول التي تحدثت عن ضرورة الاهتمام بملف المناخ، والبعض كان يستخف بهذا، واليوم الجميع يتحرك في هذا الملف -كما قالت مصر- وهناك اهتمام كبير الآن من كل دول العالم بأزمة المناخ.

محمد عمر: استضافة مصر قمة المناخ يدل على مكانتها العالمية

وأضاف «عمر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «استضافة مصر لقمة المناخ، في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة 197 دولة من أجل مناقشة أزمة تغير المناخ، أمر يدل على مكانة مصر العاليمة».

محمد عمر: قمة المناخ في مصر رسالة بأنها دولة الأمن والأمان

وأكمل محمد عمر: «تواجد قمة المناخ على الأراضي المصرية، رسالة للعالم بأن مصر دولة الأمن والأمان، وتعيش حالة من الاستقرار والتقدم والازدهار، فضلاً عن تنشيط السياحة».

وتتجه الأنظار نحو هذه القمة التي تقام في مصر، بمشاركة قادة العام، ومسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كل دول العالم.