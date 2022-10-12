لطفي لبيب لضيوف قمة المناخ: استمتعوا بروعة الجو في مصر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق قمة المناخ Cop27، المقررة إقامته في مدينة شرم الشيخ، في الفترة بين 6 و18 نوفمبر المقبل، إذ يجتمع فيه أغلب دول العالم والكثير من المسؤولين ورجال الأعمال الدوليين، لمناقشة قضية المناخ.

لطفي لبيب يتحدث عن مؤتمر المناخ

ومن جانبه، قال الفنان لطفي لبيب، إن تنظيم مؤتمر المناخ شيء مهم، خاصة أن كل رؤساء العالم تقريباً سيأتون إلى مصر، ويستمتعون بمناخها، في الوقت الذي يعاني كوكب الأرض فيه من غضب الطبيعية فتوجد حالياً حرائق في الغابات في كل أوروبا وجنوب شرق آسيا، وفيضانات في باكستان، وجفاف في أوروبا».

وأضاف لطفي لبيب لـ «الوطن»: «توجد مشكلات في كل أنحاء العالم، وبوجودهم في مصر سوف يستمتعوا بالجو في مصر، لذلك نحن نحمد الله أولاً أننا في أبهي الصور من أجل استقبال كل دول العالم».

وأشارإلى أن مصر تقوم بدور كبير لاستقبال المؤتمر، وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بالكامل، وجرى وضع خطة وطنية للحد من التغيرات المناخية التي يعانيها العالم كله، والحد من استخدام البلاستيك.

معلومات عن مؤتمر المناخ Cop27

مؤتمر المناخ، ينتظره العالم بأكمله، لمواجهة ومعالجة مشكلات المناخ، ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.