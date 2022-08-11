الاتحاد السكندري يكرم الفنان محمد صبحي السبت المقبل

يكرم نادي الاتحاد السكندري، بحضور عدد من أعضائه ومجلس إدارته، الفنان الكبير محمد صبحي بمدينة سنبل، يوم السبت المقبل، الساعة 12 ظهرا، بحضور بعض وسائل الإعلام.

سبب تكريم الفنان محمد صبحي

ويأتي تكريم الفنان محمد صبحي لكونه مهتم بقضايا مجتمعه، ويسعي دائما في كل أعماله لبناء الإنسان، كما أنه أفني حياته لإسعاد الناس؛ فهو راسخ في الوجدان والذاكرة، وركن أساسي من أركان ذاكرتنا المسرحية الشخصية، والذاكرة الجماعية لمحبي فن المسرح، ويعد من أبرز الفنانين الموجودين حاليا على خريطة الإبداع المصري والعربي.

يذكر أن «صبحي» يجري حاليا اختبارات لاختيار مواهب جديدة لفرقة استديو الممثل، كما سيبدأ قريبا بروفات مسرحيته الجديدة «عيلة.. اتعملها.. بلوك»، التي من المقرر عرضها مع بداية الموسم الشتوي، لتكون ثاني مسرحية يتعاون فيها النجم الكبير مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

تكريمات محمد صبحي

وشهدت الفترة الماضية العديد من التكريمات لمحمد صبحي، كان أبرزها من مهرجان القومي للمسرح، عن مجمل أعماله المصرية وتاريخه المسرحي الكبير، وسلمه التكريم وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.

وجاء التكريم مع عدد من أبرز المسرحيين، بينهم عصام السيد وعايدة فهمي وأحمد إسماعيل.

وأقام مهرجان المركز الكاثوليكي تكريما خاصا لـ«صبحي»، على هامش أيام المهرجان، وعقد بعده ندوة حضرها عدد من الفنانين، أبرزهم خالد الصاوي.