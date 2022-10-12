«الثقافة» مع كل «الوزارات» لخلق الوعي ومواجهة التحديات

فى ظل «الجمهورية الجديدة»، وإيمان القيادة المصرية بأهمية الثقافة فى بناء الإنسان داخل المجتمع، تبذل الدولة ممثلة فى وزارتى الثقافة والبيئة، قصارى جهدها لترسيخ مفهوم الثقافة داخل المجتمعات المختلفة، وأهميتها فى تعزيز الهوية الوطنية.

وتعد من أبرز المبادرات التى أطلقتها الدولة بالتعاون بين وزارتى الثقافة والبيئة، للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، هى مبادرة «ثقافتك من بيئتك»، التى أُطلقت فى فبراير 2021، حيث تشجع المواطنين على الحفاظ على البيئة بتسليط الضوء على التحديات البيئية الجديدة مثل المخلفات الإلكترونية، وتقديم التوعية اللازمة للتعامل معها، إضافة إلى توظيفها لخدمة القضايا البيئية وفقاً لخطة زمنية محددة، حيث يتم شهرياً تناول موضوع بيئى معين، من خلال تسليط الضوء على عدد من الموضوعات البيئية.

وتتميز مبادرة «ثقافتك من بيئتك» عن غيرها من المبادرات الثقافية والبيئة، أنها تشمل منظومة المخلفات الجديدة التى باتت منتشرة خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها المخلفات الإلكترونية والمحميات الطبيعية والبلاستيك، كما تعمل المبادرة على تقديم مقترحات حول كيفية التوعية بها بطريقة مبسطة وعلى نطاق أوسع.

كما تهدف إلى تحفيز المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة، والتعريف بإمكانية البدء بالمخلفات الإلكترونية، للتعريف بكيفية جمعها والتخلص الآمن منها والتعريف بالتطبيق الإلكترونى «E-Tadweer»، الذى من خلاله يتم تعريف المواطن بالأماكن التى يمكن التوجه لها وتسليم تلك المخلفات، ومن ثم يتم استبدالها بنقاط لتحفيزه، بالإضافة إلى التنويه بأهمية التوعية بالحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث إن هناك فئة كبيرة من المواطنين تعمل على هذا الموضوع مثل منطقة الزمالك، حيث يوجد بها 120 محلاً قامت باستبدال البلاستيك أحادى الاستخدام بالورق والقماش، ويجرى حالياً السعى لتعميم تلك التجربة فى أماكن أخرى.