حبس أم قتلت طفلتها بسبب طلبها الطعام في القاهرة.. القصة الكاملة

سيدة لا يعرف قلبها الرحمة، تعوّدت ضرب طفلتها «جودي»، التي لم تتخطَّ عامها الرابع.. لم يرق فؤادُ الأم لتوسلات الصغيرة التي طلبت تناول الطعام لسد جوعها، فكان مصيرها الموت على يد والدتها لكثرة التعدي عليها، بحجة بكائها المستمر.. صفات متتالية وجهتها الأم لطفلتها لـ إسكاتها، فارتطم رأسها الصغير بالحائط فسقطت مغشيا عليها.

تحقيقات النيابة العامة

ومن خلال تحقيقات النيابة العامة، اتضح قيام الأم بضرب جودي المجني عليها أكثر من مرة عمدًا مع سبق الإصرار، لكنها لم تقصد بذلك قتلها، بل أحدثت بها إصابات أنهت حياتها، بل اتخذت العنف سبيلًا لتربيتها، ملتفتة عن ضعف جسدها الصغير الذي لا يقوى على تحمل هذه الاعتداءات، ورغم بكاء المجني عليها وتوسلاتها لها لم تنظر لها بعين الرحمة، وبعد بكائها بسبب شدة جوعها.

وتنصلت من مشاعر الأمومة، وضربتها على وجهها بطريقة غير أدمية، فاشتد بكاء الطفلة من الألم الذي لم تقو عليه، فاستمرت في ضربها وصفعتها أكثر من مرة، حتى تأكدت من ارتطام رأسها بالحائط، وبعدها أغشى عليها، وفقدت قواها ولفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة، وفقًا للإصابات الموصوفة بداخل التقرير للصفة التشريحية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وخلال جلسة اليوم الأربعاء، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، اليوم الأربعاء، الستار عن القضية، وعاقبت الأم بتهمة قتل طفلتها بالسجن لمدة 3 سنوات.

خبير: الأم تمتلك سلوك اندفاعي لا يمكنها السيطرة عليه

من ناحية أخرى، يقول الدكتور جمال فرويز خبير علم إجتماع، لـ«الوطن» أن الأم تمتلك سلوك اندفاعي لا يمكنها السيطرة عليه، لذلك كانت تتعدى على طفلتها المجني عليها بالضرب، لكنها لم تكن تقصد قتلها أو إيذائها، وعندما تكرر بكاء الطفلة على طلب الطعام اعتقدت الأم أنها ستضربها كالعادة ويمر الموقف مثل المرات الفائتة، لكنها هذه المرة استمرت في ضربها، حتى فقدت الطفلة وعيها.