تفاصيل حبس متهم بتصنيع مخدر الاستروكس داخل مسكنه في السلام

على مدار ساعتين متصلتين، استمعت النيابة العامة، لأقوال تاجر مخدرات ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في السلام، بتهمة تصنيع الاستروكس، وشرح المتهم رحلته مع تجارة المخدرات: «لقيت المكسب حلو والطلب كتير على الاستروكس فقولت أصنع وأبيع»، مضيفا أنه كان يتخذ من منزله نشاطًا لمزاولة المخدرات، حتى فوجئ بقوة أمنية تداهم المنزل، وتلقي القبض عليه.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم نجح في تصنيع كيلو جرام من الاستروكس، وأمرت بحبسه لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة، وتحفظت النيابة على المضبوطات وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية لفحصها وموافاة النيابة بنتائج ما أسفرت عنه أعمال الفحص الفني للمادة المخدرة ومدى فاعليتها.

محام يشرح عقوبة تصنيع المخدرات

وشرح المحامي محمد جمال، تفاصيل عقوبة تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وفق قانون العقوبات المصري: «تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد المخدرة».

تفاصيل مداهمة شقة تاجر الاستروكس

وفي وقت سابق، أكدت تحريات مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قيام عنصر إجرامي بتصنيع الاستروكس المخدر بقصد الإتجار به، داخب محل سكنه، وجرى توقيفه داخل مسكنه وبحوزته كيلو جرام من الاستروكس، وكمية من مخدر الآيس.