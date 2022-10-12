متحدث الحكومة: رسوم التصالح في مخالفات البناء على حرم النيل 3 أضعاف باقي الأماكن

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقر اليوم، من مجلس الوزراء، حل الكثير من المشاكل الموجودة في القانون السابق، مشيرًا إلى أن السابق كان يحظر التصالح في 8 حالات، ورغم ذلك هناك الكثير من هذه الحالات تقدمت للتصالح، ومن أجل التسهيل على المواطنين، جرى إقرار السماح بالتصالح مع معظم الحالات المحظورة، ورفض التصالح عند مخالفة المبنى للسلامة الإنشائية.

التعدي على أرض الآثار وحرم نهر النيل لا يجوز التصالح فيها

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على قناة «TeN»، أن التعدي على أرض الآثار، وحرم نهر النيل، من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وفقًا للقانون الجديد، ولكن هناك إمكانية لاستثناء هذا الأمر حال صعوبة إزالة التعدي، أو ارتأت الجهة الإدارية مناسبة التصالح مع هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن رسوم التصالح في مخالفات البناء على حرم نهر النيل سيكون 3 أضعاف التصالح في الأماكن العادية.

شروط استقدام سيارة من الخارج بدون جمارك

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المصريين في الخارج كانوا يريدون إدخال سياراتهم إلى مصر بدون جمارك أو رسوم، في مقابل وضع وديعة دولارية في البنك بقيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات، بدون الحصول على فوائد، وفي نهاية المدة له الحق في استرداد هذه الأموال بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على هذا الأمر، بشرط أن يمتلك إقامة قانونية وسارية من البلد التي يريد إرسال منها السيارة.