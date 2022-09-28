فعاليات قوافل مجلس الوزراء في فرشوط بقنا.. كشف ومتابعة وعلاج بالمجان

انطلقت أعمال قوافل مجلس الوزراء وجامعة جنوب الوادي ومؤسسة صناع الخير، اليوم الأربعاء، بمركز فرشوط وتوابعه والقرى المجاورة له في محافظة قنا.

خدمات الكشف وصرف العلاج

وتأتي تنظيم القوافل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

من جانبه، أكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أن القوافل تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

القوافل تشهد استمرار التعاون بين الجامعة وصناع الخير

وأشار «عبد الفتاح» إلى أن صناع الخير تشارك في القوافل بمستشفى متنقل ومتكامل لتقديم الخدمات الطبية في مجال الحد من مسببات العمى من خلال مبادرة «عنيك في عنينا»؛ إذ تشمل الخدمة المقدمة توقيع الكشف الطبي وفق ما يتم في أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة، كذلك تشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها قريبا وتشخيص الاحتياج لجراحات العيون تمهيدا لإجرائها قريبا.

وأضاف «عبد الفتاح»، أن القوافل تشهد استمرار التعاون بين الجامعة وصناع الخير في التوعية بطرق الوقاية من أمراض القدم السكري، ضمن مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين لحمايتهم من البتر وتحويل الحالات التي يثبت احتياجها للخدمة إلى وحدة مبادرة قدم صحيح بمستشفيات جامعة جنوب الوادي لكي تتلقى الخدمة من كشف ومتابعة وعلاج بالمجان تحت إشراف أساتذة الأوعية الدموية بالجامعة.

تنظيم سلاسل من القوافل الطبية في قنا

أوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القوافل، أن قوافل اليوم الأربعاء وغدا الخميس يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا وتستهدف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيق أهداف المبادرة في توصيل الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالي في مناطق معيشتهم.

وتابع: «القوافل سوف يتم الكشف فيها في تخصصات العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية - القدم السكري».

يذكر أن محافظة قنا، شهدت تعاون صناع الخير وجامعة جنوب الوادي واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تنظيم سلاسل من القوافل الطبية جابت أنحاء متفرقة من المناطق الأشد احتياجا بالمحافظة.