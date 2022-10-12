متحدث الحكومة: تيسيرات استقدام السيارات من الخارج لا تطبق على المسافر للسياحة

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق اليوم، على مشروع قانون يسمح للمصريين المقيمين في الخارج باستقدام سيارات إلى داخل مصر شريطة إيداع وديعة في أحد البنوك المصرية، «ده كان أحد المطالب الدائمة للمصريين بالخارج، وحكومات سابقة حاولت فيه ولم ينفذ».

متحدث الحكومة: «مينفعش يكون رايح 3 أيام سياحة ويجيب عربية من الخارج»

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، أن الحكومة ستسمح اعتبارا من تاريخ إقرار مشروع القانون من مجلس النواب، وحينها يستطيع أي مصري مقيم بالخارج باستقدام السيارة من الخارج شريطة أن يكون حاصلا على إقامة سارية، «مينفعش يكون رايح 3 أيام سياحة ويجيب عربية من الخارج، ولكن يجب أن يكون مقيما في تلك الدولة، ويكون لديه حساب بنكي مفتوح قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ العمل بهذا القانون».

سعد: نأمل إقرار القانون قبل حلول الشهر المقبل

وتابع: «نأمل أن يتم إقرار القانون بحد أقصى قبل حلول الشهر المقبل، والمصري المقيم بالخارج سيدخل على موقع إلكتروني تابع للحكومة يستطيع من خلاله تسجيل بياناته وبيانات السيارة، بشرط أن يكون هو المالك الأول لها، وفي حال شرائها من شخص وليس من الشركة فيجب أن لا يزيد عمر السيارة 3 سنوات من تاريخ القانون، الذي سيبدأ العمل به في 2022».

وأوضح أن كل اشتراطات مشروع القانون هي تحويل أموال بالعملة الصعبة بالدولار أو اليورو تعادل إجمالي قيمة الرسوم التي أفرج منها، «لو أعفي من رسوم وضرائب وجمارك تعادل 200 ألف جنيه فهيحول عن المبلغ ده 10 الآلاف دولار من الخارج في فترة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون».

وتابع: «مدة الـ 4 أشهر هي فترة إيداع المبلغ ودخوله لمصر، وإدخال العربية إلى مصر سيكون خلال سنة من صدور الإذن الاستيرادي، ولما يتم تحويل الأموال من الخارج سيحصل الشخص على إذن استيراد سيارة، والإذن ده هيكون محدد فيه بيانات السيارة المستوردة وفقا للبيانات، وسيكون ذلك الإذن صالحا لمدة عام».