11 شهيدا للقمة العيش بـ3 محافظات خلال أسبوع.. خرجوا بحثا عن الرزق

يخرج كلا منهم صباحا مودعا ذوية مقبلا أطفاله أو والديه، ذاهبا لعمله الذي يقضي به طوال اليوم، ليحصل على بضعة جنيهات يسد بها رمق أهله، الذين ينتظرونه على أحر من الجمر لتكتمل جمعتهم معا، فرحين بما جناه في عمله طوال اليوم، لكن ربما يصل الخبر الصادم إلى هؤلاء الأهالي بوفاة أحدهم شهيدا للقمة العيش.

سقوط «محمود» من أعلى سقالة

تلقى قسم أول سوهاج بلاغا من مستشفى سوهاج التعليمي، باستقباله «محمود حسن»، 40 عاما، مبيض محارة، جثة هامدة، إثر سقوطة من أعلى سقالة خشبية بالطابق الخامس لإحدى العقارات محل الإنشاء، التي يعمل بها رفقة شقيقه «أحمد. ح. ه. ع»، 36 عاما، مبيض محارة.

وأوضح شقيقه في تصريحات لـ«الوطن» أن محمود ترك 4 أطفال، وعقب سقوطه من أعلى السقالة، أسرع به لمستشفى سوهاج التعليمي لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

مصرع عامل تقليم نخيل

واتشح منزل «أحمد علي»، 54 عاما، عامل، يقيم بجرجا التابعة لمحافظة سوهاج، بالسواد، عقب مصرعه إثر سقوطه من أعلى شجرة نخيل أثناء تقليمها؛ إذ اختل توازنه وسقط أرضا ليلقى مصرعه بالحال، تاركا 4 أبناء، وفقا لحديث نجل عمومته «محمد. د. م. د»، 38 عاما، في تصريحات لـ«الوطن»، موضحا أن المتوفى ما زال يعمل بتقليم النخيل رغم كبر سنه لإعالة 4 أبناء بينهم 3 فتيات.

كما لقى أبو بكرمحمود، 19 عاما، مبيض محارة بمحافظة سوهاج، مصرعه إثر سقوطة من سقالة خشبية بالطابق الثالث بمنطقة سيتي، تاركا والديه و3 أشقاء.

مصرع 5 شباب بأسيوط

كما لقي 5 شباب أكبرهم 30 عاما، وأصغرهم 18، من محافظة أسيوط، مصرعهم إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسكيل، أثناء ذهابهم للعمل، بينما أصيب 9 آخرين بالحادث.

وفي مدينة سمنود بمحافظة الغربية، لقي عامل محارة مصرعه شهيدا للقمة العيش، إثر سقوطة من أعلى سقالة خشبية بالطابق السادس في أحد العقارات محل الإنشاء.

كما لقي نقاش مصرعه بمدينة طنطا في محافظة الغربية، إثر سقوطه من عمارة سكنية، في أثناء عمله بها، ليجرى نقله لمستفى طنطا المركزي، لكنه وصل جثة هامدة.