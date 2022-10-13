إطلاق مؤتمر القاهرة الرابع للإعلام 23 أكتوبر.. وقضايا تغير المناخ تتصدر أجندته

يُعقد في 23 و24 أكتوبر الجاري، مؤتمر القاهرة الرابع للإعلام بقاعة «إيوارت» التذكارية مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ووفق بيان لإدارة المؤتمر، فإن هذا العام يهدف إلى التواصل بين خبراء تغير المناخ والبيئة والصحفيين والإعلاميين، مما سيؤدي إلى توسيع معرفة هؤلاء المهنيين الذين سيكونون مسؤولين عن نقل الرسائل إلى الجمهور والقراء.

كما يهدف المؤتمر إلى خلق الوعي والتعرض وإعطاء رؤى للصحفيين والإعلاميين حول كيفية تحويل موضوع ممل يتضمن الكثير من المصطلحات الفنية الصعبة، والتفسيرات المستخدمة بين خبراء البيئة إلى طرق أبسط وأسهل لوصف مشاكل كوكبنا الأزرق، من أجل الوصول إلى عموم البشر الذين على الأرجح غير مهتمين أو ليس لديهم معرفة بمثل هذه القضايا الحرجة.

ومن ضمن أهداف المؤتمر التعرف على التجارب الأخرى لوسائل الإعلام الأجنبية، التي عالجت قضية تغير المناخ لسنوات وتمكنت من خلق ضجة بين مشاهديها وقرائها في بلدانهم.

مزيد من التغطية الإعلامية لقضايا البيئة

وحسب البيان، فإن الهدف الرئيسي منه هو زرع بذرة المعرفة بين الإعلاميين والمهنيين والطلاب، لإعطاء مزيد من التغطية الإعلامية والتفهم لمثل هذه القضية الحيوية من أجل الوصول إلى الجماهير.

وأكد البيان أن هناك فرصة ذهبية قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل، للجمع بين الصحفيين المصريين والإعلاميين والأساتذة وطلاب كليات الصحافة والإعلام، لإعداد ومناقشة وتبادل الخبرات للمساعدة في تكوين رؤية إعلامية واضحة عن مشكلة تغير المناخ، ما قد ينتج عنه تقديم مقالات إخبارية حقيقية وإيصال حملات التوعية للناس البسطاء الذين ليس لديهم وعي كاف لخطورة هذه المشكلة على الكوكب ككل، والأمل في أن نصل لتحقيق نتائج جيدة.

وأوضح البيان أن هذا العام، سيحاول مؤتمر القاهرة الرابع للإعلام - CairoMediaConference 4 - المقرر عقده في 23 و24 أكتوبر المقبل، بالجامعة الأمريكية بالتحرير، العثور على الوسيلة المناسبة للحديث عن أزمة المناخ العالمية وعرض المشكلة وتجارب حلولها وتعزيز الاستدامة.

عرض تجارب صحفية وخبرات في مجال البيئة

يمكن للصحفيين والإعلاميين توقع مداخلات حول التأطير والتواصل، وعرض تجارب صحفية وخبرات في مجال البيئة، وسرد القصص والروايات الملهمة، وعروض عالمية لتجارب نجحت في جذب القارئ أو المشاهد العادي للاهتمام بموضوعات المناخ، بالإضافة إلى معلومات حول تفاعل الصحافة ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا، عندما يتعلق الأمر بمشكلات تغير المناخ، والوعي بحماية المناخ، واستراتيجيات التعامل مع تغيير المناخ.

وتنقسم فعاليات المؤتمر على يومين، اليوم الأول سيركز على الأهمية البالغة لمشكلة تغير المناخ، مع تسليط الضوء على الممارسات الصحفية والإعلامية الجيدة والتي تتناول الموضوع وتعمل على تغطيته، ولماذا هناك تفاوت بين إعلامنا وإعلام دول غربية في الاهتمام بمشاكل البيئة وكيفية عرضها والثغرات التي تواجه المؤسسات الصحفية والإعلامية وكيفية استغلال هذه الفرصة لفهم أزمة المناخ بشكل عام وعواقبها على مصر والدول المجاورة بشكل أفضل.

أما اليوم الثاني سيركز على صحافة المناخ التي تأخذ منظور الشباب، الجيل الذي سيرث الكوكب، والحث على العمل على بث الأمل وتنمية الوعي الجمعي لدى الجمهور، ونفس القدر من الأهمية هو منظور المرأة لأن أصوات النساء تحتاج أيضًا إلى أن يتم سماعها في التغطية الإعلامية لأنهن، وفقًا للبحث، هن من يتحملن الكثير من أعباء تغير المناخ.