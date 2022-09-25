«الإسكان» تنظم جولة في العلمين الجديدة لأساتذة وطلاب الجامعة الأمريكية

نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة ميدانية لعدد من أساتذة وطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للاطلاع على عدد من المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وكان في استقبالهم الدكتورة مروة سيبويه، المستشار الفني لوزارة الإسكان، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

تحويل «العلمين الجديدة» إلى مدينة مستدامة

وبدأت زيارة وفد الجامعة الأمريكية في القاهرة، بتقديم جهاز مدينة العلمين الجديدة عرضا مفصلا عن مختلف المشروعات التنموية التي تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، حيث جرى التأكيد على أنّ الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مدينة مستدامة، تتمتع بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذا مختلف الخدمات، فالمدينة صالحة للسكن والإقامة طوال العام، وبها أنشطة سياحية، وتجارية، وتعليمية، وصناعية، وبها خدمات على أعلى مستوى.

جولة وفد الجامعة الأمريكية في «العلمين الجديدة»

وتجول وفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مختلف مشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث شملت جولتهم، «منطقة الداون تاون، والحي اللاتيني، والمدينة التراثية، والممشى السياحي، ومنطقة الأبراج، والمنطقة الترفيهية»، وقدّمت الدكتورة مروة سيبويه، والمهندس وائل سمير، شرحا وافيا عن مختلف المشروعات، وفرص العمل التي توفرها، وما بدأ تشغيله منها، والتوقيتات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات.

وأعرب أساتذة وطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن إعجابهم الشديد وانبهارهم بما تنفذه وزارة الإسكان، من مشروعات تنموية وخدمية في زمن قياسي وبجودة عالية، بما يحقق جودة الحياة للمصريين، وذلك في إطار النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.