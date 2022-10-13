شريف سعيد يوقع عقد روايته الجديدة مع دار الشروق: قطعة من روحي بين أيديكم

احتفل الكاتب والروائي والمخرج الوثائقي شريف سعيد، بتوقيع عقد روايته الجديدة مع دار الشروق، في أول تعاون له مع الدار.

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الشروق، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لشريف سعيد في أثناء توقيع العقد، وعلقت عليها: «التعاون الأول لشريف سعيد مع دار الشروق، وقّع الكاتب شريف سعيد عقد نشر روايته الجديدة، والأولى من إصدار دار الشروق، مع الأستاذة أميرة أبو المجد، العضو المنتدب».

شريف سعيد: قطعة من روحي أضعها بين أيديكم

وعلق الروائي شريف سعيد، في منشور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائًلا: «الحمد لله، قطعة من روحي أضعها قريبًا بين أيديكم، بالتعاون مع دار الشروق، كل الشكر للأستاذة الراقية أميرة أبوالمجد، والشكر موصول لكل الأعزاء في الدار العريقة».

جدير بالذكر أن شريف سعيد هو كاتب، ومخرج أفلام وثائقية وروائي، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، ويشغل منصب المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثائقية بقناة dmc، وأشرف على خروج عدد من الأفلام الوثائقية الهامة، منها الحلقة الوثائقية الأخيرة من الجزء الثالث لمسلسل الاختيار، وكتب رواية «وأنا أحبك يا سليمة»، التي قد ترشحت للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية، عام 2018.