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«المتحدة» تدشن الدورة الأولى من مسابقة الأفلام الوثائقية لمشاريع تخرج طلاب الإعلام

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الوطن
09:20 م | الجمعة 16 سبتمبر 2022
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت «وحدة الأفلام الوثائقية» بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها بصدد تدشين الدورة الأولى من مسابقة للأفلام الوثائقية الخاصة بمشاريع تخرج طلاب كليات الإعلام في مختلف الجامعات، وذلك انطلاقًا من إيمان وحدة الأفلام الوثائقية -الجهة الرئيسة المنتجة لوثائقيات الشركة المتحدة- بأن إتاحة الفرص لاكتشاف ودعم أصحاب المواهب من الخريجين الجدد هي مفتاح مستقبل صناعة الفيلم الوثائقي في مصر.

جدير بالذكر، أن موعد فتح باب المشاركة في المسابقة وشروط وآليات التقدم، سوف يجري إعلانه قريبًا عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

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بقلم الوطن