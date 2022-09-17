مدير «الأفلام الوثائقية» بالشركة المتحدة: نستقبل مشاريع تخرج طلاب إعلام

قال أحمد الدريني، مدير وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الدول المتقدمة دائما ما تهتم المؤسسات الكبرى فيها بدورها المجتمعي، وفي هذا الإطار فقد تم تدشين الدورة الأولى من مسابقة الأفلام الوثائقية لمشاريع تخرج طلاب الإعلام.

الدريني: دورنا التواصل مع الجامعات والكليات ذات التخصص

وأضاف «الدريني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المؤسسات الصحفية أو الإعلامية يكون جزء من دورها التواصل مع الجامعات والكليات ذات التخصصات وثيقة الصلة بالمهنة، ككليات الإعلام ومعاهد السينما وبعض التخصصات للفنون التطبيقية.

الدريني: إجراء مسابقة للأعمال المقدمة وفرز المتقدمين

وتابع: «بنقول للطلاب أو الكليات والجماعات تعالوا قدموا منتجاتهم، والجامعات هترشح أبرز الأعمال عندها، وهنعمل مسابقة ونفرز فيها، ومع فرز الأعمال المقدمة وناخد أفضلها فبكده بنقول للطلبة الدارسين في تلك الدفعة والدفعات السابقة والتالية لهم ما يهتم به سوق العمل».

وأوضح أن المسابقة ستتيح للطلاب المتقدمين نقل الخبرات والمعرفة والدراية وحتى تكون مثل تلك الأعمال المقدمة ليست حبيسة الأدراج، «بنبني كل البيئات المجتمعية وبيحصل تبادل أوسع للخبرات وهو ما يفيد الدارسين والجامعات».

جدير بالذكر أن وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت أنها بصدد تدشين أولى دوراتها بمسابقة الأفلام الوثائقية الخاصة بمشاريع تخرج طلاب كليات الإعلام بمختلف الجامعات، لإتاحة الفرصة في اكتشاف ودعم أصحاب المواهب من الخريجين الجدد.