مدير «الأفلام الوثائقية» بالشركة المتحدة: سنعلن قريبا عن شروط الالتحاق بالمسابقة

قال أحمد الدريني، مدير وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مسابقة الأفلام الوثائقية الخاصة بمشاريع تخرج طلاب كليات الإعلام بمختلف الجامعات، والتي أعلنتها الشركة، تتعلق بمشاريع التخرج للطلاب، وقد تشمل المشاريع الجارية على مدار العام في الجامعات كتكليفات دراسية.

الدريني: ما زلنا في طور إعداد التفاصيل الدقيقة لطريقة التقديم الخاصة بالطلاب أو الجهات

وأضاف «الدريني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الشركة لا تزال في طور إعداد التفاصيل الدقيقة لطريقة التقديم الخاصة بالطلاب أو الجهات التي يحق لهم التقديم للالتحاق بالمسابقة والمدد الزمنية وطبيعة القوالب المطلوبة داخل الفيلم الوثائقي، «ده هيتم الإعلان عنه عبر بيان تفصيلي خلال أيام وجيزة».

الدريني: الفيلم الوثائقي هي ساعة تليفزيونية مركبة الصنعة بعض الشيء

واستطرد: «غرض المسابقة التعاون مع كليات ومعاهد الإعلام على مستوى الجمهورية والكليات التي تدرس اختصاصات وثيقة الثقة أو قريبة كالفنون التطبيقية ومعاهد السينما وما يشابهها من كليات، والفيلم الوثائقي هي ساعة تليفزيونية مركبة الصنعة بعض الشيء، ويدخل في تصنيعها الكتابة والتصوير والمونتاج والإخراج والكثير من التفاصيل».

وأوضح أن المسابقة تتضمن مراجعة اعتماد المشاريع على شهود عيان داخل وخارج مصر، وسيتم التدقيق على المعلومات والتفاصيل والتسجيلات التي سيجرى الاستعانة بها في الأفلام الوثائقية، «المسألة مش بسيطة، وعبر وحدة الأفلام الوثائقية التابعة للشركة المتحدة سيتم مراجعة مشاريع الطلاب ومساعدتهم في خروج مثل تلك المشاريع للنور بشكل صحيح».

وتابع: «عملنا شغل متعلق بالسينما والمسرح والأدب والسياسة وموضوعات علمية ورياضية، وتلك المراكمة التي حدثت منذ سنوات كخبرة لإنتاج هذا النوع من الأفلام الوثائقية فبات لدينا خبرات متراكمة عدة».