بحضور زعيم كوريا الشمالية.. إطلاق صاروخين كروز لضرب هدف على بعد 2000 كيلومتر

تفقد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، تجربة إطلاق صواريخ كروز الاستراتيجية بعيدة المدى، التي أطلقتها وحدات تشغيل أسلحة نووية تكتكية لتعزيز قوة ردع الحرب في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، فإن كوريا الشمالية أطلقت أمس الأربعاء صاروخين كروز استراتيجيين بعيدي المدى، حلقا لمدة 10,234 ثانية على طول مدارات بيضاوية، على نمط 8 في السماء فوق البحر الغربي من شبه الجزيرة الكورية، وضربتا الهدف بوضوح على بعد 2,000 كيلومتر.

تعزيز الكفاءة والقدرة القتالية للصواريخ

ونقلت وكالة «يونهاب» عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية (KCNA) أن عمليات إطلاق الصواريخ بكوريا الشمالية جرت من أجل تعزيز الكفاءة والقدرة القتالية للصواريخ المنتشرة في وحدات الجيش الشعبي الكوري لتشغيل القنابل النووية التكتيكية وإعادة تأكيد موثوقية نظام التطبيق التشغيلي الشامل.

وأشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على مناورات عسكرية بأسلحة نووية تكتيكية، في الوقت الذي أطلقت فيه 3 صواريخ بالستية، في حدث يجري للمرة الأولى هذا العام، وكل هذه الصواريخ مرت فوق دولة اليابان.