رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورات عسكرية بأسلحة نووية تكتيكية

أعلنت وكالة أنباء رويترز الإخبارية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، يشرف حاليا على مناورات عسكرية بأسلحة نووية تكتيكية.

3 صواريخ في عام واحد

وأطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ بالستية، في حدث يجري للمرة الأولى هذا العام وكل هذه الصواريخ مرت فوق دولة اليابان التي أصدرت تحذيرات إلى كوريا الجنوبية تطالبها بإصدار تحذيرات قبل الإطلاق من أجل أن يأخذ الأشخاص احتياطاتهم، إذ مر أحد الصواريخ فوق مدينة يابانية، وجرى إيقاف حركة نقل القطارات واختباء السكان خوفا من سقوط الصاروخ عليهم.

تهديدات روسية باستخدام النووي

وتأتي تجربة كوريا الشمالية بعد أسابيع قليلة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قد يضطر إلى استخدام السلاح النووي إذا أصبحت هناك تهديد لوجود روسيا، وهذا يوجد في العقيدة القتالية الروسية.

استفزاز خطير

ومن جهتها، أصدرت كوريا الجنوبية بيانا تستنكر خلاله الأمر، معتبرة إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية استفزازا خطيرا، وجاء إطلاق الصواريخ في ظل مناورات يابانية كورية جنوبية أمريكية، ما دفع كوريا الشمالية إلى الإعلان عن وجودها عبر صواريخها القوية.