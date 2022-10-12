السيسي يستعرض مشروع «مستقبل مصر» في محافظتي المنيا وبني سويف (فيديو)

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام سويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر، حيث تناول الاجتماع، متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر».

بسام راضي: الاجتماع جاء لمتابعة تطورات مشروع «مستقبل مصر»

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر».

الرئيس اطلع على المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع «مستقبل مصر»

واطلع الرئيس في هذا الإطار، على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع «مستقبل مصر»، من كل العناصر ومكونات البنية الأساسية، موجها بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كل مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتا الجديدة، ونظرا لحجم الأراضي الشاسعة المستصلحة، وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة، وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة، وذلك اتساقاً مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لكلٍ من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف، وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم.