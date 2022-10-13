حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية.. «دواليب متحركة»

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بدائرة قسم قليوب، حيث جرى ضبطهم وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

ضبط عصابة المخدرات بقليوب

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة قليوب برئاسة الرائد محمد خليفه تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص فى الاتجار بالحشيش والهيروين، وبحوزتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي، وذلك في إطار جهود القسم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لرجال مباحث القسم، بقيام مجموعة من العاطلين مقيمين بدائرة القسم بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

تفاصيل ضبط عصابة مخدرات قليوب

وانتقل فريق من رجال المباحث بقسم شرطة قليوب، برئاسة الرائد محمد خليفة، ومعاونة النقباء عمرو نصر، ومصطفى الصباغ، وتمكنوا من ضبط «محمد ص»، 29 سنة، مقيم في قرية أبو الغيط، وله عنوان آخر في شارع شجرة الدر بقليوب، و«عطية ن»، 47 سنة، ومقيم في شارع شجرة الدر بقليوب، و«إسلام أ»، ومقيم في شارع شجرة الدر بقليوب، وبحوزتهم 9 قطع حشيش، و612 تذكرة هيروين، وفرد خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، وفرد رصاص، و3 طلقات من ذات العيار، و48500 ألف جنيه مبلغ مالي حصيلة البيع، وهاتفي محمول لتسهيل البيع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

وأوضح عماد قزامل المحامي بالقليوبية لـ«الوطن»، أن عقوبة الاتجار في المخدرات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفق لقانون العقوبات الذي يعاقب مرتكب جريمة الاتجار بالمخدرات بالسجن والغرامة والإعدام لحالات الحيازة والبيع وفق ظروف الواقعة.