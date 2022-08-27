حبس عاطل وملاحقة آخر لحيازتهما مخدرات وأسلحة نارية في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عاطل 4 أيام، وكلفت بسرعة ضبط آخر لضبطهما بحوزتهما كميات من المخدرات خلال حملة أمنية شنتها مديرية أمن القليوبية، وطلبت جهات التحقيق تحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط متهم وهروب آخر بحوزتهما مخدرات

كانت مديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط عاطل وتكثف الجهود لضبط متهم آخر هارب أثناء ضبطهما وبحوزتهما مخدرات وسلاح، وتم ضبط أحدهما وبحوزته أسلحة نارية و9 كيلو جرامات مخدرات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام عاطلين لهما معلومات جنائية بممارسة نشاطا إجراميا في تجارة المخدرات.

تحريات ضبط عصابة المخدرات بالقليوبية

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات أن المتهمين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة.

واستهدفت قوة من ضباط مباحث المخدرات والبحث الجنائي، المتهمين، وألقي القبض على أحدهما بينما فر الثاني هاربا، وتم الضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات تقريبا و8 إسطوانات لمخدر الهيروين تزن 2 كيلو جرام تقريبا ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب وحبس المتهم المقبوض عليه.