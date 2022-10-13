«الوكيل» في مئوية الغرفة التجارية بالإسكندرية: نفذنا 100 مشروع أوروبي

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط «الإسكامى»، إن الغرفة على مر تاريخها لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، في وقت الشدائد والأزمات حفاظا على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الأسواق والحفاظ على المستهلك والتحديث المستمر لمواكبة التطور والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وكل ذلك من خلال دورها الوطني لدعم الصناعة الوطنية، ومن خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الإدارات على مر تاريخها والتي تقوم على «الأمانة والجرأة» كل ذلك ترسيخا لمبدأ «أننا لا نرث الغرفة من الأجداد ولكننا نقترضها من الأحفاد».

واضاف الوكيل خلال احتفالية 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه في أكتوبر 1982، أنشأت مجموعة صغيرة من غرف التجارة وبمبادرة من غرفة تجارة برشلونة أول رابطة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في منطقتنا المتوسطية، وهي الإسكامى، ذلك 13 عاما قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي وشركائه من جنوب البحر الأبيض المتوسط في عام 1995 في برشلونة لإنشاء الشراكة الأورومتوسطية، وغرفة الإسكندرية والإسكامى يشاركا في وضع السياسات والقرارات والنظم والقوانين، كما ساهما في برامج الإنماء الاقتصادي واحتياجات الإسكندرية ومصر والبحر الأبيض من المشروعات والأنشطة الجديدة وتدفع الإنتاج ليجد طريقه ووقعه الصحيح في الأسواق العالمية.

100 مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض

وأضاف: «نفذنا سويا أكثر من مائة مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو، وولابد أن نعظم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في الإسكامى والتي تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التى تصل الى حوالى 2 تريليون يورو».

الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطى

ودعا الحضور في شهر نوفمبر المقبل للمشاركة في الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطى ببرشلونة، والذي قمنا بتنظيمه لمدة 16 عاما متواصلة متضمنا 40 منتدى متخصص جمعوا أكثر من أربعين ألفا من قيادات المال والأعمال من 38 دولة ونظم به أكثر من تسعين ألف لقاء مشترك.

واختتم رئيس الغرفة : «أدعوكم جميعا لبدء مئوية جديدة تعمل على دعم الابتكار ورواد الأعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية في دولنا جميعا، في اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل مستقبل افضل لأبنائنا».