رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: التحدي الأكبر لمصر توفير فرص عمل للشباب

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن التحدي الأكبر لمصر في الفترة المقبلة هو خلق فرص عمل للشباب، وهذا لن يتحقق إلا بزيادة الاستثمارات سواء المحلية أو جذب استثمارات أجنبية، لذا لا بد أن يكون المناخ في مصر جاذب للاستثمار، لكي نستطيع خلق فرص عمل وبالتالي رفع مستوى المعيشة.

«الوكيل»: ضرورة مزج الجانبين العملي والأكاديمي

وأضاف «الوكيل» في كلمته، على هامش ختام فعاليات الدورة الثانية لإعداد وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، أنه من الضروري أن يكتسب الشباب الحد الأدنى من الجانب العملي ومزجه بالدراسة الأكاديمية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المستقبلي لتدريب الخريجين بشكل عملي خاصة خريجي كليات التجارة والاقتصاد.

وأكد أن الغرفة ستستكمل خلال الفترة المقبلة التعاون المثمر مع جامعة الإسكندرية، لتقديم مزيد من الدورات في مجالات مختلفة.

تفاصيل الدورة الثانية لإعداد وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل

وتأتي تلك الدورة في إطار سعي الغرفة الدائم لخدمة مجتمع الأعمال ومنتسبي الغرفة، وحرصًا منها على دعم شباب الخريجين لإعدادهم وتأهليهم لسوق العمل، وتم تنظيم تلك الدورة خلال الفترة من 31 يوليو الماضي حتى 26 أغسطس الجاري، لخريجي كليات التجارة والحقوق عن سنوات من 2016 حتى 2020.

وتضمنت المواد التدريبية النواحي النظرية والتطبيقية لقوانين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية والتأمينات، والاستثمار، والضريبة العقارية، مع مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده وزارة المالية متمثلة في الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية والتسجيل المسبق للشحنات وتكويد السلع والخدمات، كما قام بالتدريب نخبة من أساتذة جامعة الإسكندرية وقيادات سابقة وحالية بوزارات المالية والتأمينات والاستثمار.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، والدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق، والدكتور سعيد عبد العزيز رئيس كلية التجارة بجامعة الإسكندرية السابق، ومجدي عبد العزيز أمين لجنة الممول والضريبة بغرفة الإسكندرية.