رئيس «البحث العلمي» بمعرض «جيتكس»: وفرنا 1700 فرصة عمل تكنولوجية

استعرض الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبادرات وبرامج أكاديمية البحث العلمي المختلفة التي تدعم الدورة الكاملة للابتكار وتعزز ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، على هامش فعاليات الدورة الـ 42 لـمعرض «جيتكس جلوبال 2022» بدبي، خلال حلقة نقاشية بعنوان «مستقبل التعاون العربي الصيني في مجال الابتكار وريادة الأعمال»، بحضور الدكتور محمد بن عمر، مدير المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات.

استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي خلال كلمته أن استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 تولي أهمية قصوى لاقتصاد المعرفة وتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة للابتكار من خلال الدعم الحكومي واستصدار تشريعات جديدة وزيادة مخصصات البحث العلمي، وأوضح أن الخطة التنفيذية للأكاديمية 2014-2022 ضمن استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار تدعم اقتصاد المعرفة وتعمل على خلق بيئة مهيئة ومشجعة على الابتكار.

بدءًا من تهيئة مناخ معزز للأنشطة البحثية والابتكارية وانتهاءً بتسويق منتج يلبي احتياجات المجتمع ومرورًا بخطوات البحث والتطوير وإنتاج النماذج الأولية وتحويلها إلى صورة جاهزة للإنتاج على مستوى صناعي والربط الفعال بين البحث العلمي والصناعة، ولفت صقر إلي حزمة البرامج التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، بقوة 43 حاضنة في جميع التخصصات في جميع ربوع الجمهورية وتخرج منه 200 شركة تكنولوجية ناشئة ووفرت أكثر من 1700 فرصة عمل تكنولوجية ووصلت القيمة السوقية لبعض من هذه الشركات مجتمعة ما يقرب من 50 مليون دولار.

إنشاء نوادي ريادة الأعمال بالجامعات

ولفت إلى برنامج دعم التحالفات التكنولوجية لربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني، ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والتي بلغ عددها 60 مكتبًا في معظم الجامعات والمراكز البحثية وهي مبادرة ممولة من الأكاديمية تم اطلاقها على نطاق تجريبي في 2013، ثم تم التطوير والتوسع في التجربة وتعميمها على المستوى القومي.

كما تم إنشاء نوادي ريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية وبلغ عددها 50 ناديًا ريادة أعمال على مستوى جمهورية مصر العربية، بهدف إنشاء نظام مؤسسي للتعرف على الاحتياجات الصناعية ومحاوله إيجاد حلول علمية لها بالإضافة إلى تزويد برنامج الحاضنات بالتكنولوجيات المتوفرة في الجامعات، ومراكز البحث العلمي الموجود بها المكاتب من خلال الشبكة المتوافرة في معظم الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأشار رئيس الأكاديمية إلي التعاون المصري الصيني الذي أسفر عن إنشاء المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة بجزيرة قارمان في محافظة سوهاج، وهو المعمل الأول من نوعه كمركز للبحوث والتطوير والابتكار، وبدأت فكرة تأسيس المعمل بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المصري – الصيني أثناء زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للصين في ديسمبر 2014.

ثم وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اتفاقاً مع وزارة البحث العلمي الصينية في أغسطس 2015 لبدء تنفيذ إنشاء المعمل المشترك وذلك أثناء زيارة وفد مصري برئاسة رئيس الأكاديمية إلى الصين.