تجديد التعاون بين أكاديمية البحث العلمي و«اتصال» لدعم الأفكار المبتكرة

وقّع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات «اتصال»، بروتوكول تعاون مشترك لتجديد مسيرة النجاح لمدة ثلاث أعوام أخرى، على هامش حفل ختام فعاليات الدورة السادسة لتحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ويأتي تعاون الأكاديمية كشريك أساسي في هذا التحدي فنياً ومادياً على مدار 6 أعوام كاملة.

توفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات

ويهدف التعاون إلى دعم وتنمية الشركات الريادية التكنولوجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، مع التركيز على إنترنت الأشياء، بهدف تكامل وتنسيق الجهود لعدد من المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال المصرية والشركات التكنولوجية الناشئة، وتوفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات في سوق العمل.

توفير مكونات إلكترونية

كما يهدف البرنامج لدعم ومساعدة مشروعات التخرج لطلاب الجامعات وطلبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM المهتمين بتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، من خلال الدعم التقني والفني والمادي، وبذلك يعد مجتمع معرفي يعمل على توفير مكونات إلكترونية وأدوات تصنيع وورش عمل ومحاضرين متخصصين في مجتمع إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في أفريقيا والوطن العربي.

الجدير بالذكر أن تحدي مصر لإنترنت الأشياء، شهد في الأعوام الستة السابقة نجاح رائد حيث وصل عدد المشاركين في التحدي خلال تلك السنوات إلى أكثر من 5000 مشارك ودعم أكثر من 1650 مشروعا، وينقسم التحدي إلى مرحلتين، تتم المرحلة الأولى على المستوى المحلي، ثم يتأهل الفائزون في المرحلة الثانية للتنافس مع الفرق الفائزة من الدول الأخرى في النهائيات الإقليمية لتحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بمشاركة عدد من الدول العربية.

ومن المقرر أن تقام هذا العام ضمن أنشطة معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات GITEX في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر المقبل، ما يتيح للمشاركين الفائزين الأوائل من كل مجال مدارس STEM ومشروعات تخرج وشركات ناشئة فرصة التعرف على رواد الأعمال وأصحاب الصناعات والمبتكرين وتنوير عقولهم بأحدث الابتكارات.